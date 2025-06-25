По его словам, американский политик очень последователен в своей симпатии к главе Кремля.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что сейчас ничто не может изменить мнение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о кремлевском правителе Путине.

В "Мосейчук Podcast" он напомнил, что в течение четырех месяцев украинский президент вместе с лидерами Европы пытались доказать Трампу, что Путин ему врет. После этого из Вашингтона поступали сигналы, что президент США зол на Путина, он даже писал критические сообщения в сети, однако до конкретных действий дело не дошло:

"Уникальность ситуации в том, что мы вместе с остальной Европой убедили Трампа в том, что Путин врет, и это однозначно победа. Но мы не смогли заставить его действовать в отношении Путина. А как сделать этот последний шаг - пока не видно".

По мнению Кулебы, американский президент может быть непоследовательным в своих решениях, но всегда последователен во взглядах. Например, во время первого срока он хотел заключить соглашение с Путиным. Тогда у него не получилось, более того - США передали Украине оружие. Однако политические убеждения Трампа это не изменило.

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"Возможен ли антипутинский шаг Трампа? Да, абсолютно. Как туда прийти - пока сложно сказать. Изменит ли этот шаг его стратегическое видение договариваться с Путиным? Нет, потому что он очень последователен в своей симпатии к нему".

На вопрос, могли ли Трамп и Путин во время телефонных разговоров разделить сферы интересов в Украине и на Ближнем Востоке, бывший министр ответил, что Россия сейчас слаба и не имеет ресурса на глобальные военные действия:

"Трамп может договориться с Путиным о чем угодно, но у них на двоих нет силы соблюсти эту договоренность".

Трампа критикуют за мягкую позицию в отношении Путина

Как известно, при президентстве Дональда Трампа Вашингтон начал позиционировать себя не как союзник Украины в войне с Российской Федерацией, а как посредник в переговорах.

Новый президент обвинял Украину в начале большой войны, критиковал Владимира Зеленского и постоянно уверял, что Путин хочет мира.

Он угрожал Российской Федерации масштабными санкциями, если она откажется от мирных переговоров и прекращения огня на фронте, однако этого так и не произошло.

Поэтому Трампа неоднократно критиковали за слишком покладистый и недостаточно критический подход к Путину, который отражает политику "умиротворения".

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