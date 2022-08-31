Индекс роста потребительских цен в еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину показатели роста инфляции в еврозоне установили новый рекорд.

Об этом говорится в предварительном отчете Евростата.

Индекс роста потребительских цен в еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

Відео дня:

Инфляция в августе будет составлять 9,1%, тогда как в июле составляла 8,9%, что также было историческим максимумом.

По категориям больше всего выросли цены на энергоносители (38,3% - что, впрочем, меньше, чем июльский показатель 39,6%), продукты питания, алкоголь и табак (10,6%).

Война в Украине и инфляция в еврозоне:

В ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта Белый дом запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США. Байден предупредил, что этот шаг окажет влияние на американских потребителей.

Кроме американцев, из-за агрессии России против Украины ощутимый рост стоимости жизни ощущают и европейцы. В еврозоне рост цен в мае составил 8,1%.

В частности, в Германии с 1 марта за 6 дней цены на бензин выросли на 28%.

В марте 2022 года показатель ежегодной инфляции в США достиг рекордных с 1982 года 7,9%. Наибольший рост произошел в категориях: бензин, жилье и продукты питания. Индекс цен на бензин вырос на 6,6%, индекс цен на еду - на 1%, а на жилье - на 1,4%.

1 августа 2022 года в еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

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