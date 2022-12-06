Согласно прогнозам, к лету 2023 года темпы инфляции значительно снизятся.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину инфляция в Еврозоне близка к пиковым показателям, так как сейчас наблюдается неопределенность с ценами на газ.

Как говорится в заявлении главного экономиста Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филиппа Лейна итальянской газете Milano Finanza, согласно прогнозам, к лету 2023 года темпы инфляции значительно снизятся, хотя возвращение к целевому уровню до 2% может произойти еще нескоро.

"Рано делать вывод, что инфляция достигла вершины, но я с уверенностью могу сказать, что мы близки к пику. Однако наступил ли пик уже, или он наступит в начале 2023 года, до сих пор неизвестно", - отметил Лейн, напомнив при этом, что основная неопределенность заключается в том, что наблюдается большая волатильность цен на газ.

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"Весной или летом, мы, вероятно, увидим серьезное замедление инфляции. Однако для снижения ее темпов до целевого уровня ЕЦБ в 2% потребуется время", — отметил Лейн.

Говоря о том, сможет ли инфляция замедлиться до 6-7% в 2023 году, он отметил: "Ослабление в результате роста ставок приведет темпы роста цен примерно к этому уровню, а в дальнейшем замедление продолжится. Мы ожидаем, что потребуется дальнейшее повышение процентных ставок".

Война в Украине и инфляция в Еврозоне:

В ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта Белый дом запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США. Байден предупредил, что этот шаг окажет влияние на американских потребителей.

Кроме американцев, из-за агрессии России против Украины ощутимый рост стоимости жизни ощущают и европейцы. В Еврозоне рост цен в мае составил 8,1%.

В частности, в Германии с 1 марта за 6 дней цены на бензин выросли на 28%.

В марте 2022 года показатель ежегодной инфляции в США достиг рекордных с 1982 года 7,9%. Наибольший рост произошел в категориях: бензин, жилье и продукты питания. Индекс цен на бензин вырос на 6,6%, индекс цен на еду - на 1%, а на жилье - на 1,4%.

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

Инфляция в ноябре также замедлилась в некоторых странах еврозоны: Германии, Италии, Испании и Нидерландах. Во Франции показатель инфляции не изменился.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

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