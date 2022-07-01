Цены на энергоносители в июне выросли почти на 42%.

В европейской зоне цены на потребительские товары достигли рекордных высот. В июне инфляция выросла до 8,6% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что еще в мае инфляция в еврозоне пересекла отметку в 8,1%. Тогда резкое ускорение повышения цен на продукты питания и энергоносители во многих странах компенсировало замедление инфляции в Германии, вызванное государственными субсидиями на транспорт и электроэнергию.

Однако, в июне энергоносители подорожали на 42%, поскольку Россия сократила поставки природного газа в Европу. Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 8,9%.

В то же время базовая инфляция, которая отражает темпы роста цен, за исключением краткосрочных колебаний, замедлилась с 3,8% в мае до 3,7% в июне.

Цены на услуги замедлились до 3,4%, тогда как цены на неэнергетические промышленные товары продолжали ускоряться до 4,3%.

Напомним, в мае инфляция в США в годовом выражении составила 8,6%, что стало максимальным значением с декабря 1981 года.

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