Сегодняшняя дата известна несколькими торжествами и украинскими обычаями.

25 июня 2025 года важное торжество отмечают славянские государства, а в праздник сегодня в Украине поздравляют представителей одной профессии. По давним народным верованиям день считается несчастливым и имеет несколько важных запретов.

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Какой сегодня праздник в мире

Страны восточной Европы сегодня отмечают День единства славян. Украинцы, поляки, чехи, словаки, хорваты, болгары и многие другие народности имеют похожие языки и культурные обычаи, чему и посвящена дата.

Другие международные праздники сегодня - День моряка, День заболевания витилиго, День цветного телевидения и День группы The Beatles. Мусульмане празднуют исламский Новый год. Его дата меняется каждый год в зависимости от астрономических расчетов.

Некоторые талантливые люди, получившие всемирную известность, родились 25 июня - философ, математик и астроном Елена Пископия, архитектор Антонио Гауди, писатель Джордж Оруэлл, режиссер Сидни Люмет, политик Кейдзо Обути, певец Джордж Майкл.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди наших соотечественников появились на свет в сегодняшнюю дату историк Петр Крипьякевич, театральная актриса Зинаида Хрукалова, писатель Петр Угляренко, художница Ярослава Король.

В профессиональном календаре наступает сегодня праздник День работника таможенной службы. Эти профессионалы проверяют все товары, которые ввозятся в страну, и изымают контрабанду. Во время войны их работа особенно важна, ведь помогает предотвращать диверсии.

Какой сегодня праздник церковный

Общины, которые начали пользоваться современным стилем, восхваляют икону Богородицы "Избавительница" и мученицу Февронию. В староцерковном стиле 25 июня - праздник святого Петра Афонского и пустынника Онуфрия Великого.

Какой праздник 25 июня в народе

Сегодняшняя дата в народных обычаях считалась несчастливой. Люди старались не участвовать в конфликтах и быть добрее друг к другу. Супруги проводили время за совместной домашней работой - верили, что это их сблизит и привлечет семейное счастье.

Наши предки знали, какой сегодня церковный праздник, и добавили к нему народные верования. Считалось, что на Февронию Русальницу русалки и водные духи затаскивают на дно купальщиков, поэтому водоемы обходили стороной.

Что нельзя делать сегодня

Поскольку в давние времена не существовало надежных методов предсказания погоды, люди пользовались приметами:

если зерно в овинах начало гнить, то остаток лета будет сырым;

если пошел сильный ливень, то быстро закончится, а если слегка моросит, то непогода затянется на пару дней;

наступила жара - к жаркому июлю;

если громко квакают лягушки, то будет дождь.

Для избегания проблем важно знать, что за праздник сегодня и с какими запретами он связан. Запрещено ссориться близким (иначе рассорятся надолго), лгать и клеветать, завидовать другим и работать на огороде.

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