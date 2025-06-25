25 июня 2025 года важное торжество отмечают славянские государства, а в праздник сегодня в Украине поздравляют представителей одной профессии. По давним народным верованиям день считается несчастливым и имеет несколько важных запретов.
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой праздник 25 июня в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в мире
Страны восточной Европы сегодня отмечают День единства славян. Украинцы, поляки, чехи, словаки, хорваты, болгары и многие другие народности имеют похожие языки и культурные обычаи, чему и посвящена дата.
Другие международные праздники сегодня - День моряка, День заболевания витилиго, День цветного телевидения и День группы The Beatles. Мусульмане празднуют исламский Новый год. Его дата меняется каждый год в зависимости от астрономических расчетов.
Некоторые талантливые люди, получившие всемирную известность, родились 25 июня - философ, математик и астроном Елена Пископия, архитектор Антонио Гауди, писатель Джордж Оруэлл, режиссер Сидни Люмет, политик Кейдзо Обути, певец Джордж Майкл.
Какой сегодня праздник в Украине
Среди наших соотечественников появились на свет в сегодняшнюю дату историк Петр Крипьякевич, театральная актриса Зинаида Хрукалова, писатель Петр Угляренко, художница Ярослава Король.
В профессиональном календаре наступает сегодня праздник День работника таможенной службы. Эти профессионалы проверяют все товары, которые ввозятся в страну, и изымают контрабанду. Во время войны их работа особенно важна, ведь помогает предотвращать диверсии.
Какой сегодня праздник церковный
Общины, которые начали пользоваться современным стилем, восхваляют икону Богородицы "Избавительница" и мученицу Февронию. В староцерковном стиле 25 июня - праздник святого Петра Афонского и пустынника Онуфрия Великого.
Какой праздник 25 июня в народе
Сегодняшняя дата в народных обычаях считалась несчастливой. Люди старались не участвовать в конфликтах и быть добрее друг к другу. Супруги проводили время за совместной домашней работой - верили, что это их сблизит и привлечет семейное счастье.
Наши предки знали, какой сегодня церковный праздник, и добавили к нему народные верования. Считалось, что на Февронию Русальницу русалки и водные духи затаскивают на дно купальщиков, поэтому водоемы обходили стороной.
Что нельзя делать сегодня
Поскольку в давние времена не существовало надежных методов предсказания погоды, люди пользовались приметами:
- если зерно в овинах начало гнить, то остаток лета будет сырым;
- если пошел сильный ливень, то быстро закончится, а если слегка моросит, то непогода затянется на пару дней;
- наступила жара - к жаркому июлю;
- если громко квакают лягушки, то будет дождь.
Для избегания проблем важно знать, что за праздник сегодня и с какими запретами он связан. Запрещено ссориться близким (иначе рассорятся надолго), лгать и клеветать, завидовать другим и работать на огороде.