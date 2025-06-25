Такая дезинформация распространяется с целью привлечения большей аудитории того или иного ресурса.

В Сети распространяется фейковая информация о якобы выплатах в размере 24 тысяч гривен тем, кто не выезжал из Украины после 24 февраля 2022 года. Эта информация не соответствует действительности и является фейком, заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Так, в сети TikTok распространяются видео о якобы принятом Верховной Радой "постановлении 4425" о выплатах тем гражданам, которые не покидали территорию Украины после 24 февраля 2022 года.

"На самом деле это фейк. На сайте ВРУ отсутствует постановление о выплате 24 тыс. грн единовременного пособия украинцам, которые остались в Украине после начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что авторы видео намеренно подделали дизайн сайта Верховной Рады для большей правдоподобности своего фейка. А ссылка, на которую призывают перейти, ведет на анонимные Телеграмм-каналы.

В Центре противодействия дезинформации предупреждают, что такие фейки распространяются с целью увеличения охватов и аудитории того или иного ресурса.

Мошеннические схемы - последние новости

12 июня стало известно о рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ. В Национальном банке тогда сообщили, что злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail, похожий на официальный домен Национального банка Украины.

За прошлый год аферисты суммарно выманили у украинцев около 1,1 млрд гривен, сообщил Национальный банк Украины. Среди самых распространенных видов мошенничества - запугивание рассказом, что близкий человек попал в больницу, совершил ДТП или задолжал деньги, а также поддельные сайты, при вводе на которых данных карты информация мгновенно передается аферистам.

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