Замедление инфляции зафиксировано впервые с июля 2020 года.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Евростата, замедление инфляции в Еврозоне зафиксировано в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года. Сам факт замедления инфляции зафиксирован впервые с июля 2020 года.

Замедление инфляции произошло благодаря более медленному росту цен на энергию и услуги. Стимулирующим инфляцию фактором остается рост цен на продукты питания.

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Как говорится в материале, новые данные об инфляции заставят Европейский центральный банк пересмотреть намерение повысить учетную ставку на 75 базисных пунктов на следующем заседании 15 декабря.

Война в Украине и инфляция в Еврозоне:

В ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта Белый дом запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США. Байден предупредил, что этот шаг окажет влияние на американских потребителей.

Кроме американцев, из-за агрессии России против Украины ощутимый рост стоимости жизни ощущают и европейцы. В Еврозоне рост цен в мае составил 8,1%.

В частности, в Германии с 1 марта за 6 дней цены на бензин выросли на 28%.

В марте 2022 года показатель ежегодной инфляции в США достиг рекордных с 1982 года 7,9%. Наибольший рост произошел в категориях: бензин, жилье и продукты питания. Индекс цен на бензин вырос на 6,6%, индекс цен на еду - на 1%, а на жилье - на 1,4%.

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

Инфляция в ноябре также замедлилась в некоторых странах еврозоны: Германии, Италии, Испании и Нидерландах. Во Франции показатель инфляции не изменился.

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