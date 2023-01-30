Речь идет о Германии, валовой внутренний продукт которой упал на 0,2% в четвертом квартале 2022 года по сравнению с третьим кварталом.

Крупнейшая экономика Еврозоны в последнем квартале 2022 года сократилась на 0,2% по сравнению с третьим кварталом года.

Как сообщает Financial Times, речь идет о Германии, валовой внутренний продукт которой упал на 0,2% в четвертом квартале 2022 года по сравнению с третьим кварталом.

Такой результат является резким замедлением по сравнению с ростом на 0,5% в третьем квартале прошлого года.

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Как говорится в материале, экономическое производство несколько снизилось в четвертом квартале. Причиной этому являются высокие цены на газ и высокие ставки Европейского центробанка, что ослабляет спрос в стране.

В годовом измерении ВВП страны в четвертом квартале вырос на 1,1% - медленнее, чем +1,3%, которых ожидали экономисты.

По словам старшей европейской экономистки Capital Economics Франциски Пальмас, немецкая экономика, учитывая повышение процентных ставок и сохранение высоких цен, "в лучшем случае останется на уровне первой половины 2023 года, а после этого будет расти очень медленно".

Война в Украине и ситуация в Еврозоне:

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

По состоянию на 6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

По состоянию на 24 января 2023 года Еврозона вернулась к росту.

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