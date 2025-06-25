Стармер заявил, что это начнет новую эру для Королевских ВВС.

Великобритания приобретет 12 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35Aи присоединится к ядерной миссии Североатлантического Альянса.

Как сообщили в офисе премьер-министра Кира Стармера, он объявит о намерении приобрести самолеты двойного назначения, которые могут нести как ядерное, так и обычное оружие, во время саммита НАТО в Нидерландах. Всего в течение всего срока действия программы хотят закупить 138 истребителей F-35.

Эта закупка считается крупнейшим усилением ядерного потенциала Великобритании за последнее поколение. В то же время она восстанавливает ядерную роль Королевских Военно-воздушных сил - впервые с момента вывода из эксплуатации национального ядерного авиационного оружия после завершения Холодной войны:

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"В эпоху радикальной неопределенности мы больше не можем воспринимать мир как должное, именно поэтому мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность, обеспечивая наши Вооруженные силы необходимым оборудованием".

Ядерное оружие Великобритании

После Холодной войны Британия отказалась от воздушного компонента ядерной триады, сосредоточившись исключительно на подводных ракетоносцах с ракетами Trident.

Причиной восстановления ее ядерной авиационной способности может быть полномасштабная война в Украине и постоянные ядерные угрозы со стороны Кремля, а также нестабильность в Иране и Северной Корее.

Это историческое решение, подтверждающее глубокое изменение в глобальной архитектуре безопасности и символизирующее растущую роль ядерного сдерживания в эпоху новых конфликтов и непредсказуемых режимов.

В Европе ядерное оружие официально имеют только две страны - Франция и Великобритания. Американское ядерное оружие размещено на военных базах в Италии, Нидерландах, Германии, Турции и Бельгии.

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