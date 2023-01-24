Устойчивость экономики Еврозоны и постоянное высокое ценовое давление, вероятно, поддержат необходимость дальнейшего повышения процентных ставок.

Активность в Еврозоне неожиданно вернулась к росту впервые с июня, согласно опросу, который может укрепить решимость Европейского центрального банка повысить ставки.

Как собщает Financial Times, сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны S&P Global, отражающий активность в сфере производства и услуг, вырос до 50,2 в январе с 49,3 в предыдущем месяце.

"Стабильность экономики Еврозоны в начале года подтверждает, что регион может избежать рецессии", - заявил главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence, Крис Уильямсон.

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Он добавил, что опасения по поводу энергоносителей ослабли после октябрьского минимума, когда цены упали благодаря щедрой государственной помощи.

Напряженность в цепочке поставок также уменьшилась, в то время как возобновление работы китайской экономики помогло восстановить уверенность в более широких перспективах мировой экономики на 2023 год.

Рост занятости ускорился. Инфляция производственных затрат еще больше снизилась благодаря ослаблению стресса в цепочке поставок, но средняя инфляция отпускных цен на товары и услуги выросла, отражая все еще повышенный рост затрат и давление в сторону повышения заработной платы.

Как говорится в материале, устойчивость экономики Еврозоны и постоянное высокое ценовое давление, вероятно, поддержат необходимость дальнейшего повышения процентных ставок.

Рынки предполагают два повышения на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях в феврале и марте, в результате чего ставка по депозитам поднимется до 3%.

Война в Украине и ситуация в Еврозоне:

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

По состоянию на 6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

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