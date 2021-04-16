По результатам ежегодного международного исследования The Legal 500 EMEA (Europe, Middle East & Africa) 2021, юридическая фирма GOLAW получила высокую награду сразу в девяти практиках. Восемь юристов указанные исследовательской комиссией ведущими специалистами различных отраслей права, трое из которых получили отдельное индивидуальное признание в категориях «Лидер» и «Новое поколение лидеров».
Среди признанных практик:
• Трудовое право (Tier 2)
• Уголовное право (Tier 2)
• Энергетика (Tier 2)
• Банковское и финансовое право, рынки капиталов (Tier 3)
• Коммерческое, корпоративное право и M&A (Tier 3)
• Решение судебных споров (Tier 3)
• Практика частных клиентов (Tier 3)
• Недвижимость (Tier 3)
• Налоговое право (Tier 3)
Индивидуальное признание получили:
• Екатерина Манойленко, партнер GOLAW - категория «Лидер», Трудовое право;
• Анжелика Моисеева, партнер GOLAW - категория «Лидер», Уголовное право,
• Екатерина Цветкова, советник GOLAW - категория «Новое поколение лидеров», Трудовое право.
Среди ведущих юристов фирмы названы:
Валентин Гвоздий, управляющий партнер GOLAW - Налоговое право, Решение судебных споров, Банковское и финансовое право, рынки капиталов, Практика частных клиентов;
Сергей Оберкович, старший партнер GOLAW - Энергетика, Банковское и финансовое право, рынки капиталов, Коммерческое, корпоративное право и M&A, Практика частных клиентов, Недвижимость;
Максим Лебедев, партнер GOLAW - Энергетика, Коммерческое, корпоративное право и M&A, Практика частных клиентов, Недвижимость;
Игорь Глушко, партнер GOLAW - Уголовное право;
Анжелика Моисеева, партнер GOLAW - Уголовное право;
Екатерина Манойленко, партнер GOLAW - Решение судебных споров;
Ирина Кальницкая, партнер GOLAW - Банковское и финансовое право, рынки капиталов, Налоговое право.
GOLAW - международная юридическая фирма, офисы которой расположены в Киеве (Украина) и Берлине (Германия). Фирма неоднократно была высоко отмечена ведущими украинскими и международными рейтингами, среди которых The Legal 500 EMEA, Chambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal, «Юридическая премия» и другие. В течение последних восьми лет GOLAW входит в ТОП-10 лучших юридических фирм Украины.
The Legal 500 - ведущий международный рейтинг, который на протяжении почти 30 лет оценивает сильные стороны юридических фирм всего мира в более чем 100 юрисдикциях. Исследование рейтинга базируется на анкетах юридических фирм, отзывах 300000 клиентов и интервью с юристами. Полученные результаты пересматриваются и обновляются ежегодно, чтобы обеспечить современное видение мирового рынка юридических услуг.
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