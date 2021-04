По результатам ежегодного международного исследования The Legal 500 EMEA (Europe, Middle East & Africa) 2021, юридическая фирма GOLAW получила высокую награду сразу в девяти практиках. Восемь юристов указанные исследовательской комиссией ведущими специалистами различных отраслей права, трое из которых получили отдельное индивидуальное признание в категориях «Лидер» и «Новое поколение лидеров».

Среди признанных практик:

• Трудовое право (Tier 2)

• Уголовное право (Tier 2)

• Энергетика (Tier 2)

• Банковское и финансовое право, рынки капиталов (Tier 3)

• Коммерческое, корпоративное право и M&A (Tier 3)

• Решение судебных споров (Tier 3)

• Практика частных клиентов (Tier 3)

• Недвижимость (Tier 3)

• Налоговое право (Tier 3)

Индивидуальное признание получили:

• Екатерина Манойленко, партнер GOLAW - категория «Лидер», Трудовое право;

• Анжелика Моисеева, партнер GOLAW - категория «Лидер», Уголовное право,

• Екатерина Цветкова, советник GOLAW - категория «Новое поколение лидеров», Трудовое право.

Среди ведущих юристов фирмы названы:

Валентин Гвоздий, управляющий партнер GOLAW - Налоговое право, Решение судебных споров, Банковское и финансовое право, рынки капиталов, Практика частных клиентов;

Сергей Оберкович, старший партнер GOLAW - Энергетика, Банковское и финансовое право, рынки капиталов, Коммерческое, корпоративное право и M&A, Практика частных клиентов, Недвижимость;

Максим Лебедев, партнер GOLAW - Энергетика, Коммерческое, корпоративное право и M&A, Практика частных клиентов, Недвижимость;

Игорь Глушко, партнер GOLAW - Уголовное право;

Анжелика Моисеева, партнер GOLAW - Уголовное право;

Екатерина Манойленко, партнер GOLAW - Решение судебных споров;

Ирина Кальницкая, партнер GOLAW - Банковское и финансовое право, рынки капиталов, Налоговое право.

GOLAW - международная юридическая фирма, офисы которой расположены в Киеве (Украина) и Берлине (Германия). Фирма неоднократно была высоко отмечена ведущими украинскими и международными рейтингами, среди которых The Legal 500 EMEA, Chambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal, «Юридическая премия» и другие. В течение последних восьми лет GOLAW входит в ТОП-10 лучших юридических фирм Украины.

The Legal 500 - ведущий международный рейтинг, который на протяжении почти 30 лет оценивает сильные стороны юридических фирм всего мира в более чем 100 юрисдикциях. Исследование рейтинга базируется на анкетах юридических фирм, отзывах 300000 клиентов и интервью с юристами. Полученные результаты пересматриваются и обновляются ежегодно, чтобы обеспечить современное видение мирового рынка юридических услуг.

Автор: Григорий Бондарь