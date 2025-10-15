У некоторых российских компаний сумма уплаченных процентов по кредитам выросла в два и более раз.

Суммарный чистый финансовый долг российских компаний, попавших в рейтинг с самыми большими долгами, превышает 20,5 триллиона рублей (примерно 260 млрд долл). Первое место среди главных должников занял энергетический монополист "Газпром", пишет российский Forbes.

По данным издания, все участники рейтинга, "пострадали от высокой ставки Центрального банка", у некоторых компаний сумма уплаченных процентов по кредитам и займам выросла в 2024 году в два и более раз.

Отмечается, что первое место среди главных должников занял "Газпром" с чистым долгом 6,047 триллиона рублей на конец 2024 года (5,79 триллиона рублей на середину 2025 года). На выплату процентов по кредитам компания потратила 715,4 миллиарда рублей, что на 81% больше 2023 года.

Видео дня

Второе место занимает "Роснефть". Чистый долг компании по состоянию на конец 2024 года составил 3,6 триллиона рублей. Данные о долговой нагрузке на середину 2025 года недоступны.

Третью строчку рейтинга российских компаний с наибольшими долгами занимает "Российские железные дороги" (РЖД) с чистым долгом 2,771 триллиона рублей на конец 2024 года (3,36 триллиона рублей на середину 2025 года). Выплаты компании по кредитам в течение года достигли 323,5 миллиарда рублей и таким образом выросли в 2,5 раза.

Среди других участников рейтинга "Атомэнергопром", "Балтийский химический комплекс", "Государственная транспортная лизинговая компания", "Эн+ Групп", "Норильский никель", "СИБУР" и госкомпания "Автодор".

Следует отметить, что Центробанк РФ 12 сентября снизил базовую процентную ставку всего на 1 процентный пункт до 17% под давлением Кремля.

Проблемы "Газпрома" - последние новости

2 мая 2024 года стало известно, что газовый гигант России сообщил о своем первом чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо. После этого "Газпром" начал распродажу имущества.

Кроме того, 27 ноября 2024 года акции "Газпрома" упали до исторического минимума из-за стремительного обесценивания российского рубля.

Уже в марте этого года стало известно, что "Газпром" в 2024 году снова понес убытки, которые на этот раз составили 1,076 триллиона рублей или 12,89 миллиарда долларов. А в июне российская компания втихаря свернула планы по созданию нового газового хаба в Турции, с помощью которого Владимир Путин мечтал вернуть российский газ на рынок ЕС.

В то же время в сентябре "Газпром" заявил о подписании соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию.

Вас также могут заинтересовать новости: