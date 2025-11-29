Важно убедиться, что все участники поездки имеют одинаковые планы, особенно если есть разница в доходах.

Часто говорят, что если хочешь узнать кого-то поближе, отправься с ним в путешествие. И хотя поездка с другом или коллегой может показаться хорошей идеей, есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание, чтобы не испортить долгожданный отпуск, пишет Dailymail. Тревел-эксперт Айнура Калау поделилась "большими тревожными сигналами", которые указывают на то, что путешествие с кем-то может стать кошмаром.

Первое, на что следует обратить внимание, — это то, избегает ли человек вопросов о бюджете и ожиданиях от поездки.

Прежде чем планировать поездку, важно убедиться, что все участники поездки одинаково понимают, какие мероприятия и рестораны будут забронированы, особенно если есть разница в доходах. При этом если ваш попутчик отмахивается от таких разговоров или говорит, что его устраивает всё, скорее всего, не продумал ответ или избегает честного разговора.

Видео дня

"Люди, с которыми по-настоящему легко путешествовать, будут участвовать в обсуждениях по планированию. Они расскажут вам о своей зоне комфорта в плане расходов, о том, что для них важнее всего и что они надеются получить от поездки. Эта ясность сделает всё более гладким в дороге", — рассказала Айнура.

Второй тревожный сигнал - люди, которые строят планы, не посоветовавшись предварительно с группой. Это показывает, что они видят поездку только своими глазами, не учитывая предпочтения и требования других.

Она также предостерегает от людей, которые постоянно меняют своё мнение по поводу элементарной логистики.

Проблема в том, что эта нерешительность редко ограничивается логистикой. Это часто может распространяться на то, где поесть, во сколько выехать из отеля и какой маршрут выбрать, а это означает, что принятие небольших решений превращается в затяжные переговоры, отмечает она.

Кроме того, вычислить проблемного попутчика можно по его взаимодействию с другими в повседневной жизни.

Если такой человек постоянно часами не отвечает на сообщения о планировании поездки, это может быть признаком того, что он не полностью преданы планам или не стремится к их успешному выполнению.

И последний совет: доверяйте своей интуиции.

"Не каждая дружба хорошо сочетается с путешествиями, и это совершенно нормально", - подчеркивает она.

При этом в последнее время туристы все чаще предпочитают ездать на отдых без компании - потому, что устают от бесконечных согласований отпускных планов в групповых чатах с родственниками или друзьями.

Вас также могут заинтересовать новости: