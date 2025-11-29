Длительная чрезмерная занятость и недостаток полноценного отдыха постепенно измотали ее.

Известная украинская актриса Антонина Хижняк серьезно заболела. Об этом она написала в Instagram в stories.

Она показала, что у нее высокая температура, 38,5 градусов, и предупредила, что пока не будет на связи.

Актриса рассказала, что стало причиной ее болезни. По ее словам, длительная чрезмерная занятость и недостаток полноценного отдыха постепенно измотали ее, и в итоге организм не выдержал.

"Друзья, вижу много запросов, разных просьб и приглашений на мероприятия. Пару дней буду не в доступе. Организм ушел в принудительную "перезагрузку", потому что давно был нарушен баланс энергий "брать-давать". Берегите себя, не будьте как я", - написала она.

Также Хижняк отреагировала на массированный обстрел. Актриса опубликовала видео и отметила:

"Страшная ночь. В температурном бреду не отличала реальность и воображение. В доме выбило пару окон. Как вы?".

Напомним, ранее Антонина Хижняк поделилась, как ее 8-летний сын реагирует на долгую разлуку.

