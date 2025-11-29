Робот прошёл 106,286 километров без остановки.

Компания AgiBot из Шанхая установила новый мировой рекорд. Её робот AgiBot A2 прошёл 106,286 километров без остановки, что зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса как самая длинная дистанция, пройденная гуманоидным роботом.

В AgiBot рассказали, что маршрут пролегал от озера Цзиньцзи в Сучжоу до набережной North Bund в Шанхае.

Несколько недель назад почти 70% роботов, участвовавших в полумарафоне вместе с людьми, не смогли добраться до финиша. A2 же преодолел расстояние более чем в два раза превышающее длину стандартного марафона, причём без единого выключения.

Робот AgiBot A2 использует собственную систему ActionGPT, которая обрабатывает текст, речь и изображение. Он весит около 69 кг, рост примерно 1,7 м, на спине установлена сменная батарея на 700 Втч, обеспечивающая до двух часов работы. Конструкция модульная, её можно адаптировать конфигурацию под конкретные предприятия или сценарии.

Для автономной навигации A2 оборудован шестью камерами и лидарами, обеспечивающими круговой обзор. Поддерживается удалённое управление, вплоть до контроля со смартфона. Отдельная версия - A2-W - уже используется на заводах Fulin Precision, где робот помогает перемещать материалы и выполнять однотипные задачи.

Ранее мы рассказывали, что главу безопасности Figure уволили из-за предупреждений об опасности роботов компании. Увольнение произошло после отчёта о том, что робот способен проломить человеческий череп.

