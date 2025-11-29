Силы обороны отработали по целям в Ростовской области и Краснодарском крае.

В ночь на 29 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по авиаремонтному заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева и нефтеперерабатывающему заводу "Афипский". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Телеграм.

Авиаремонтный завод ТАНТК расположен в Таганроге Ростовской области, здесь проводят модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По предварительной информации, поражены мощности в цехе по ремонту самолетов Ту-95, возник пожар.

Нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае России задействован в обеспечении топливом российской оккупационной армии. Генштаб сообщает, что НПЗ был поражен Силами обороны Украины не впервые. На объекте были зафиксированы взрывы, также начался пожар.

В морском нефтяном терминале порта Туапсе в Краснодарском крае России был уничтожен вертикальный резервуар РВ-5000. Объект был поражен 25 ноября, сейчас военные подтверждают его ликвидацию.

В то же время местные власти заявили, что пожар на НПЗ "Афипский" после атаки дронов ликвидирован. Об этом пишет Reuters.

Согласно сообщениям росчиновников, пожар вызвали обломки упавших дронов. Некоторое техническое оборудование на территории завода было повреждено, но никто не пострадал, говорится в сообщении.

Министерство обороны России сообщило, что подразделения противовоздушной обороны страны-агрессора якобы перехватили и уничтожили 103 украинских дрона над российскими регионами в течение ночи, в том числе 11 над Краснодарским краем.

"Санкции" Украины против нефтяной промышленности РФ

Предыдущие отработки Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим объектам на территории врага вывели несколько мощных НПЗ Кремля из строя на полмесяца. Так, был полностью остановлен Саратовский НПЗ в результате ударов украинских БПЛА 11 и 14 ноября сроком до конца месяца.

Так же один из крупнейших российских НПЗ в Рязани, который был главным поставщиком топлива в столичный регион РФ, в результате действий украинских военных 15 ноября был отправлен "в отпуск" до конца осени.

