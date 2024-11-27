Акции 'Газпрома' рухнули почти до $1: названа причина

Отмечается, что в годовом исчислении спад на рынке оценили в почти 30%.

Акции российского газового гиганта "Газпром" по состоянию на 27 ноября рухнули до исторического минимума. Отмечается, что такая ситуация возникла из-за стремительного обесценивания российского рубля.

По данным Trading Economics, одна ценная бумага компании упала почти до 1 доллара или 115,76 рубля.

За месяц ценные бумаги "Газпрома" подешевели на 7,62%. Тогда как в годовом исчислении спад на рынке оценили в почти 30%.

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Согласно прогнозам, акции крупнейшей корпорации РФ в четвертом квартале должны были стоить более 130 рублей за штуку. При этом на пике одна акция газового монополиста стоила в восемь раз дороже – 8,5 доллара.

Российская национальная валюта обесценивается третий день подряд. На данный момент, курс 113,25 рублей за доллар.

Проблемы Газпрома - последние новости

Газовый гигант России сообщил о своем первом ежегодном чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо.

Получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, "Газпром" приступает к распродаже имущества.

Кроме того, с 1 января 2025 года останавится транзит российского газа через Украину в Европу. Эксперты говорят, что "Газпром" потеряет около 6 миллиардов долларов годовых доходов, а Украина - от 800 миллионов до 1,2 миллиарда.

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