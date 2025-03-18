В этом году компания потеряла почти 13 миллиардов долларов.

Российский государственный газовый гигант "Газпром" в 2024 году понесла потери. Компания зафиксировала чистый убыток в размере 1,076 триллиона рублей или 12,89 миллиарда долларов.

Издание Reuters пишет, что убыток получен в основном за счет снижения рыночной стоимости акций "Газпром нефти" - нефтяного подразделения "Газпрома".

Стоит отметить, что в 2023 году компания получила чистую прибыль в размере 695,6 миллиарда рублей.

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Проблемы Газпрома - последние новости

2 мая 2024 года стало известно, что газовый гигант России сообщил о своем первом чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо. После этого "Газпром" приступил к распродаже имущества.

Кроме того, 27 ноября 2024 года акции "Газпрома" рухнули до исторического минимума из-за стремительного обесценивания российского рубля.

13 января 2025 года появилась информация, что газовая компания готовится к массовым увольнениям. Рассматривался вопрос об сокращении численности сотрудников компании более чем в полтора раза - с 4100 до 2500 человек.

До 15 февраля в компании должны были провести аудит выполняемых сотрудниками функций и предоставить конкретные решения.

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