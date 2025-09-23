ЕС может отказаться от импорта российского газа уже в 2027 году.

Сербия в октябре подпишет новое трехлетнее соглашение с российским "Газпромом" о ежегодном импорте 2,5 миллиарда кубометров "голубого топлива" страны-агрессора. Об этом заявил руководитель государственной газовой компании "Сербиягаз" Душан Баятович в интервью РТС, сообщает Reuters.

Он отметил, что Сербия уже договорилась о ежедневных поставках 2,5 млн кубометров газа из Азербайджана и получает дополнительно 9,5 млн кубометров ежедневно из России. Баятович также сообщил, что Сербия, в случае необходимости, может получить дополнительно 200 миллионов кубометров газа из Венгрии.

Сербия остается одним из немногих европейских покупателей российского природного газа, хотя и претендует на членство в ЕС, который стремится отказаться от российских энергоносителей. Страна ежегодно потребляет 3 миллиарда кубометров "голубого топлива" и, согласно условиям контракта, который завершился в марте 2025 года, примерно две трети этого объема официальный Белград получал от "Газпрома".

В конце мая 2025 года РФ и Сербия заключили новый краткосрочный контракт на поставку "голубого топлива". Согласно его условиям, с 1 июня по 30 сентября этого года Белград будет получать 6,1 миллиона кубометров газа ежедневно по цене 290 евро за 1 000 кубометров.

Европейские покупатели российского газа

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Сербия продолжила покупать российский гази не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС. Президент Сербии Александар Вучич в 2022 году заявил, что страна не планирует отказываться от российского "голубого топлива". По словам руководителя "Сербиягаза" Душана Баятовича, покупка газа у РФ – наиболее выгодная для страны.

Впрочем, в самом ЕС, куда стремится интегрироваться Сербия, пока тоже окончательно не отказались от российского газа. Пресс-секретарь ЕС по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен сообщила, что 8 стран продолжают покупать российское "голубое топливо". По ее словам, кроме Венгрии и Словакии, газ из РФ потребляют Бельгия, Франция, Греция, Нидерланды, Португалия и Испания. При этом пресс-секретарь не уточнила, какой объем российского газа импортируется каждой из стран данной восьмерки.

Вместе с тем, импорт российского газа странами ЕС уже в 2027 году потенциально может прекратиться в случае окончательного принятия 19-го пакета санкций ЕС.

