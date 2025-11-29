Известная украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время показала своего сына Вениамина.
Не секрет, что 17-летний парень уже много лет учится за границей. Ранее Кароль отмечала, что Вениамин выбрал для себя специализацию "Политология, экономика и бизнес" и радует ее своими успехами. Однако иногда он приезжает в Украину к звездной матери. Так случилось и в этом месяце. Новым фото с сыном Тина поделилась на днях в своем Instagram.
Кстати, артистка отметила, что несмотря на сложные времена, именно Вениамин мотивирует ее продолжать жить и зарабатывать деньги.
"Держит ответственность за то, что надо зарабатывать на хлеб. Я все же мама и забочусь о сыне и коллективе. Поэтому не имею права на слабость, хотя очень хочется", - рассказала певица.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами исполнительницу и ее сына в комментариях:
- "Очень на вас похож"
- "Красавец"
- "Какой он красивый"
- "Хорошенький"
- "Вау! Словно не сын, а ухажер".
Напомним, ранее Тина Кароль засветила свой вес и рост. Артистка активно занимается спортом и йогой много лет.