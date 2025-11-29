Звезда в этом месяце встретилась с Вениамином.

Известная украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время показала своего сына Вениамина.

Не секрет, что 17-летний парень уже много лет учится за границей. Ранее Кароль отмечала, что Вениамин выбрал для себя специализацию "Политология, экономика и бизнес" и радует ее своими успехами. Однако иногда он приезжает в Украину к звездной матери. Так случилось и в этом месяце. Новым фото с сыном Тина поделилась на днях в своем Instagram.

Кстати, артистка отметила, что несмотря на сложные времена, именно Вениамин мотивирует ее продолжать жить и зарабатывать деньги.

"Держит ответственность за то, что надо зарабатывать на хлеб. Я все же мама и забочусь о сыне и коллективе. Поэтому не имею права на слабость, хотя очень хочется", - рассказала певица.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами исполнительницу и ее сына в комментариях:

"Очень на вас похож"

"Красавец"

"Какой он красивый"

"Хорошенький"

"Вау! Словно не сын, а ухажер".

