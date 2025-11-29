Венера в оппозиции с Ураном напоминает, что ничто не длится вечно, включая сложные этапы.

После 29 ноября 2025 года три знака Зодиака освобождятся от затянувшихся трудностей: этот аспект Венеры и Урана ломает устаревшие шаблоны в романтической сфере, дружбе и внутреннем восприятии себя, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Хотя прилив неожиданных перемен может выглядеть резким и даже немного хаотичным, он приводит к внутренней свободе и решимости. В субботу удается окончательно закрыть один из вопросов, и если что то отходит, значит так и должно быть. Сюрпризы возможны, но каждый из них несет потенциал для обновления. Отпуская то, что давно утратило смысл, мы видим новые пути, а прежние сложности постепенно тают.

Для этих знаков данный транзит служит напоминанием, что и трудные времена имеют предел. Проблемы отступают, приходит ясность, и то, что раньше казалось тяжким грузом, становится легче. Это хороший знак.

Близнецы

Оппозиция Венеры и Урана снижает напряженность в ваших отношениях и финансовых вопросах, Близнецы. 29 ноября возможны неожиданные решения или примирения, позволяющие навсегда отпустить давние переживания.

Это может быть похоже на погашение долга или важный разговор с близким родственником, который ставит точку в старой теме. Сделано значит сделано, и тянуть это дальше не придется. Энергия аспекта помогает избавиться от накопленного стресса, и в субботу вы ощутите теплоту и внутреннюю легкость, словно груз с плеч упал.

В этот день стоит быть открытыми неожиданностям. Гибкость позволит увидеть то, что раньше было скрыто. Трудности уходят, когда вы не цепляетесь за старое и позволяете обновлению войти в вашу жизнь.

Стрелец

Оппозиция Венеры и Урана подталкивает вас отбросить то, что мешало двигаться вперед. 29 ноября энергия аспекта приносит внезапные прорывы, снимающие прежние блоки. Это именно то, чего вы ждали, Стрелец.

В субботу вероятно неожиданное открытие или шанс, который буквально перевернет ваше мировоззрение. Да, изменения возможны и для вас тоже. Хотите или нет, но вы способны ослабить хватку прошлого, которое давно не приносило никаких плодов.

Этот транзит подчеркивает, что освобождение приходит внезапно. Ваш оптимизм наконец получает возможность проявиться в полной мере. Вы не созданы для долгих периодов давления, поэтому чем раньше отпустите старые страхи, тем быстрее начнете дышать свободнее.

Водолей

Оппозиция Венеры и Урана разрушает устаревшие барьеры и оставляет их там, где им и место в прошлом. Водолей, пришло время встряхнуть собственную реальность, расширить границы и позволить Вселенной сделать шаг навстречу.

29 ноября может случиться нечто достаточно резкое, что позволит справиться как с финансовым напряжением, так и с проблемами в отношениях. Это событие давно ожидалось, и вот оно наконец здесь, так что не упустите момент. Вы ощутите облегчение и подъем.

Трудности, казавшиеся непреодолимыми, теперь либо уменьшаются, либо исчезают вовсе. А если вдруг повторятся вы уже знаете, как с ними обращаться, ведь поняли, что они не так уж значимы. Препятствия растворяются, когда вы впускаете новые возможности. Добро пожаловать в обновленную реальность, Водолей.

