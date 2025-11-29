Возвращение особого эмиссара: зять Трампа работает над мирным соглашением Украины и РФ, - FT

Джаред Кушнер участвует в попытках продвижения мирного соглашения между Россией и Украиной, используя свой опыт дипломатии и влияние в семье президента.

Зять и неофициальный помощник Дональда Трампа Джаред Кушнер возвращается на дипломатическую арену, чтобы продвигать мирный план для Украины, пишет Financial Times.

В минувшее воскресенье в Женеве украинские чиновники стали свидетелями необычного явления: делегат США Кушнер интенсивно стучал по ноутбуку, работая над мирным планом для Украины.

Кушнер, который ранее возглавлял дипломатические усилия Трампа по нормализации отношений арабских государств с Израилем и недавно занимался соглашением между Израилем и ХАМАС в Газе, теперь присоединился к попытке прекратить жестокую войну России в Украине. По данным источников, он работает рядом со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом над начальным проектом текста мирного соглашения, который вызвал беспокойство европейских союзников из-за возможной близости к позициям России.

Видео дня

Президент Трамп сообщил, что на следующей неделе Уиткофф может посетить Кремль, чтобы "финально согласовать" мирный план, и Кушнер, вероятно, будет задействован в этом процессе.

"Он умник, и мы всегда приглашаем Джареда, когда хотим заключить сделку", - сказал Трамп.

Хотя Кушнер долго пытался держаться подальше от правительственных дел после первого срока Трампа, он согласился помочь Виткоффу, предоставляя советы и поддержку при составлении мирного плана. По словам американских чиновников, его опыт в дипломатии и способность составлять документы делает его важным участником переговоров.

Ранее Кушнер и Уиткофф сотрудничали с российским чиновником Кириллом Дмитриевым, председателем суверенного фонда благосостояния РФ, что вызвало тревогу в европейских столицах. Их подход воспроизводит модель мирного плана, который ранее работал в Газе, где 20-пунктовое соглашение позволило достичь неустойчивого прекращения огня и освобождения заложников.

Бывшие чиновники отмечают, что такой подход Трампа, когда ключевые вопросы доверяются узкому кругу близких людей и семье, заменяет официальные механизмы координации политики.

"Официального механизма координации политики больше не существует", - сказал бывший чиновник оборонного ведомства США. "Все сводится к политике и личностям".

Мирный план Трампа - роль Кушнера

Как писала FT ранее, в прошлом месяце в Майами-Бич состоялась закрытая встреча, которая может существенно изменить подходы Вашингтона к войне России против Украины. Участниками тайных переговоров стали спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер и один из ключевых эмиссаров Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Кушнер, владелец инвестиционного фонда Affinity Partners, должен был бы обеспечить американскому бизнесу преимущество над европейским в будущих российских и арктических проектах с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: