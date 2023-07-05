Сейчас еврочиновники пытаются понять, возможно ли вообще забрать всю прибыль от этих активов законным путем в союзный бюджет для дальнейшей передачи средств в Украину.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал, как заставить Россию заплатить Украине за нанесенный войной ущерб.

"Теперь наша основная задача - убедиться, что все страны-члены ЕС могут эффективно заморозить активы олигархов и организаций из санкционного списка. Сейчас в Европейском Союзе заморожено 24,3 миллиарда евро, но я продолжаю путешествовать по разным государствам-членам, чтобы сказать, что это хорошо, но – кое-где возможно сделать больше. И я видел некоторые резервы несколько месяцев назад", - сказал он в интервью УНИАН.

Еврокомиссар говорит, что в последние недели он чаще всего ездил в Грецию, Мальту, Кипр.

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"На Кипре - 100 миллионов. Там проживает огромное российское сообщество, и мы хотим продолжать оказывать давление, чтобы быть уверенными в правильном функционировании механизма санкций. Возможно, часть из этих 24 миллиардов удастся передать Украине, если мы сможем перейти от замораживания этих активов к их аресту и конфискации. Чтобы сделать это, нужно начать уголовное производство – как вы знаете, замораживание активов – это административное решение правительств, в отличие от конфискации. Там, где возможно, нужно доказать, что имеет место уголовное преступление. Кроме обвинений в отмывании денег и коррупции – в отношении лиц, с которыми связано замороженное имущество – я предложил также применить вторичные санкции. Если произойдет нарушение санкционных ограничений, мы должны обращаться в органы правосудия и требовать конфискации имущества лиц, нарушающих санкции", - добавил Рейндерс.

Он предлагает расширить список военных преступлений.

"И чтобы нарушение санкций стало преступлением высшего уровня. Вот, сейчас мы обсуждаем проект директивы ЕС - чтобы все это было имплементировано парламентами, и мы были уверены, что все страны-члены будут обращаться в органы юстиции, требуя ареста и, возможно, конфискации арестованных активов", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас заблокированы 207 миллиардов евро активов резервов Центрального Банка России и других учреждений в Брюсселе, Люксембурге, некоторых инвестиционных банках Германии или Франции.

"Но это не то же самое, что заморозка активов из санкционного списка. Эти активы невозможно использовать напрямую, поскольку это – собственность различных учреждений, и мы не имеем оснований для их конфискации. Мы хотим уважать верховенство права, и, даже если Россия нарушает закон, это не значит, что мы можем делать то же самое. Но если, например, в Брюсселе происходит управление этими активами, и из них извлекается прибыль, то что можно с ним сделать? Конечно, облагать налогом! И правительство Бельгии несколько недель назад решило, что собранные с этих прибылей налоги будут направляться не в их бюджет, а в Украину. Конечно, это меньше 100 миллионов евро, но это уже что - то", - добавил он.

Сейчас еврочиновники пытаются понять, возможно ли вообще забрать всю прибыль от этих активов законным путем в союзный бюджет для дальнейшей передачи средств в Украину.

"Мы говорим о примерно 3 миллиардах евро в год! Этот вопрос сейчас обсуждается. Существует много трудностей с юридическими, политическими, мониторными аспектами. Но мы хотим продолжать работать над санкциями, заморозкой активов и поиском путей решения существующих проблем. Мы впервые обсуждаем вопрос компенсации нанесенного войной ущерба, пока сама война еще продолжается, и мы уже наработали определенные инструменты. Мы будем собирать данные обо всем причиненном вреде, затем специальная комиссия будет проверять их на достоверность, после чего будет выплачиваться компенсация. Насколько это возможно, мы хотели бы сделать это за счет российских активов", - сказал Рейндерс.

Замороженные российские активы

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 миллиардов евро с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Лидеры Европейского Союза поддерживают планы, предусматривающие введение налога на непредвиденную прибыль, полученный от замороженных активов российского Центрального банка суммой более 200 миллиардов евро, для помощи в восстановлении Украины. В ЕС будут добиваться политической поддержки этой идеи среди ключевых стран "Большой семерки".