Заморожены средства на имя 80 субъектов.

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 миллиардов евро с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом заявил директор Службы финансовой разведки Энцо Серата в своем годовом отчете, пишет la Repubblica. "На конец июня текущего года было заморожено 170 финансовых отношений на имя 80 субъектов. Общая сумма замороженных средств превысила 330 миллионов евро", - сказал он.

Известно, что после полномасштабного нападения РФ страна конфисковала активы, в том числе банковские счета, виллы, яхты и автомобили, в рамках европейских санкций против Кремля и его покровителей.

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Замороженные активы РФ: последние новости

Напомним, ранее в Соединенных Штатах заявили, что рассматривают возможность использования замороженных активов РФ для восстановления украинской инфраструктуры, разрушенной во время войны.

По данным Bloomberg, в ЕС также могут ввести налог на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов "Центробанка" РФ суммой более 200 миллиардов евро.

В мае Бельгия передала Украине 92 миллиона евро, полученные из налоговых поступлений от замороженных российских активов.

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