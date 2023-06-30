Согласно плану, прибыль от заблокированных активов центрального банка РФ будет облагаться налогом. Остаются вопросы, выдержит ли план правовую проверку.

Лидеры Европейского Союза поддерживают планы, предусматривающие введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов российского Центрального банка суммой более 200 миллиардов евро, для помощи в восстановлении Украины. В ЕС будут добиваться политической поддержки этой идеи среди ключевых стран "Большой семерки".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС поддержали "осторожное изучение" варианта с налогообложением сверхприбыли, несмотря на ряд сложных вопросов, касающихся того, как использовать активы, находящиеся под санкциями.

Ожидается, что замороженные в ЕС активы российского центрального банка принесут около 3 миллиардов евро неожиданной прибыли.

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"Во время этого Европейского совета мы обсудили тему замороженных российских активов. Мы, комиссия, выдвинем предложение и осмотрительно сосредоточимся на непредвиденной прибыли от замороженных активов российского Центрального банка", - сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам после саммита.

Как пишет Bloomberg, перспектива налогообложения и конфискации непредвиденной прибыли поднимает как юридические, так и финансовые вопросы. Несколько лидеров ЕС на саммите озвучили опасения, впервые высказанные Европейским центральным банком, который предупредил, что использование доходов от активов может побудить держателей официальных резервов отвернуться от евро.

Сторонники плана отмечают, что этот риск был преодолен, когда активы центрального банка были заблокированы.

ЕС намерен заручиться поддержкой среди стран G7, даже несмотря на то, что подавляющее большинство российских активов, на которые распространяются санкции, находится в Европе. Как пишет Bloomberg, это связано с тем, что несколько стран хотят, чтобы G7 поддержала передачу активов РФ Украине. Однако, по словам другого источника, это, скорее всего, останется предложением ЕС, а не инициативой G7.

ЕС и США уже обсудили эти планы, и администрация Байдена была проинформирована о прогрессе, сказал один из источников.

Официальный представитель Великобритании заявил, что Лондон поддерживает план ЕС по налогообложению сверхприбыли и ведет переговоры с блоком об этом.

Конфискация замороженных активов России - новости

Как сообщал УНИАН, в ЕС изучают способы использования части доходов от замороженных российских активов. Брюссель рассматривал несколько вариантов, среди которых активное управление российскими активами для получения дохода для Украины или, в качестве альтернативы, получение части процентных платежей, связанных с ними. Но все рассматриваемые варианты связаны с правовыми и финансовыми рисками, и по ним не принято никаких решений.

ЕС ранее решил, что рассматриваемый им вариант - создание организации для инвестирования средств и использования вырученных средств для восстановления Украины - был слишком сложным и сомнительным с юридической точки зрения. ЕС также пришел к выводу, что конфисковать активы напрямую невозможно.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что представит план, что делать с активами РФ до летних каникул, но сроки предложения в настоящее время неясны, учитывая ряд препятствий, которые еще предстоит устранить.

Ранее Bloomberg сообщал, что более половины активов находятся в наличных деньгах и депозитах, в то время как "значительная сумма" остатка приходится на ценные бумаги, которые будут преобразованы в наличные по мере наступления срока их погашения в течение следующих двух-трех лет. Многие из хранятся на счетах бельгийской компании Euroclear, за первый квартал они принесли около 750 млн евро дохода.

Недавно Европейский центральный банк предостерег руководство ЕС от конфискации замороженных российских активов. Там считают, что это может подорвать доверие к евро как мировой валюте и нанести ущерб финансовой стабильности, и якобы послужат плохим сигналом для мировых рынков.

Несмотря на то, что вариант с налогом на прибыль является наименее проблематичным из рассмотренных идей, существует некоторый юридический риск того, что в конечном итоге он может быть оспорен в суде. Как отмечает Bloomberg, есть мнения, что проценты и прибыль, получаемые от этих фондов, связаны с активами, находящимися под санкциями, которые в конечном счете принадлежат России.

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