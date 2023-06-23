В то же время решения о новом транше Европейского фонда мира для Украины скорее всего не будет.

Министры иностранных дел Европейского союза приняли решение увеличить на 3,5 миллиарда евро фонд военной помощи, который будет использоваться для финансирования оружия и боеприпасов для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что министры поднимут финансовый потолок Европейского фонда мира, бюджет которого в настоящее время составляет около 7,9 млрд евро, на встрече в Люксембурге в понедельник.

В то же время, по словам чиновников, Венгрия продолжает блокировать выделение еще одного транша фонда в размере 500 млн евро для Украины.

Видео дня

Будапешт заявил, что не снимет блокировку, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из списка компаний, которых он считает "международными спонсорами" войны России в Украине.

"В понедельник будет принято решение о пополнении Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро", — сказал на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС. "Но решения о новом транше Европейского фонда мира для Украины не будет, потому что об этом еще нет согласия между государствами-членами".

В то же время EURACTIV со ссылкой на трех дипломатов ЕС сообщает, что Венгрия в конечном итоге сняла свое вето.

Издание пишет, что официально претензии Будапешта связаны с тем, что Фонд должен помогать не только Украине, но и другим странам мира. В то же время ранее Венгрия неоднократно давала понять, что ее претензии связаны с включением OTP Банка в список спонсоров войны.

"Хотя в Будапеште понимают, что на поддержку Украины пойдет всего 1 миллиард евро, два дипломата заявили, что государства-члены еще не оформили соглашение о конкретной сумме", - сообщает издание.

Венгрия и раньше создавала препятствия для помощи ЕС Украине

Венгрия из-за внесения OTP Банка в список спонсоров войны блокировала выделения траншей на военную помощь для Украины, а также создавала препятствия для принятия 11-го пакета антироссийских санкций.

Однако все же Венгрия пошла на уступки и разблокировала принятие пакета санкций ЕС.

В то же время, в Венгрии заявили, что претензии в отношении Украины не сняты и страна будет продолжать блокировать транши Европейского фонда мира для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: