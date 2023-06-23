Министры иностранных дел Европейского союза приняли решение увеличить на 3,5 миллиарда евро фонд военной помощи, который будет использоваться для финансирования оружия и боеприпасов для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ожидается, что министры поднимут финансовый потолок Европейского фонда мира, бюджет которого в настоящее время составляет около 7,9 млрд евро, на встрече в Люксембурге в понедельник.
В то же время, по словам чиновников, Венгрия продолжает блокировать выделение еще одного транша фонда в размере 500 млн евро для Украины.
Будапешт заявил, что не снимет блокировку, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из списка компаний, которых он считает "международными спонсорами" войны России в Украине.
"В понедельник будет принято решение о пополнении Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро", — сказал на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС. "Но решения о новом транше Европейского фонда мира для Украины не будет, потому что об этом еще нет согласия между государствами-членами".
В то же время EURACTIV со ссылкой на трех дипломатов ЕС сообщает, что Венгрия в конечном итоге сняла свое вето.
Издание пишет, что официально претензии Будапешта связаны с тем, что Фонд должен помогать не только Украине, но и другим странам мира. В то же время ранее Венгрия неоднократно давала понять, что ее претензии связаны с включением OTP Банка в список спонсоров войны.
"Хотя в Будапеште понимают, что на поддержку Украины пойдет всего 1 миллиард евро, два дипломата заявили, что государства-члены еще не оформили соглашение о конкретной сумме", - сообщает издание.
Венгрия и раньше создавала препятствия для помощи ЕС Украине
Венгрия из-за внесения OTP Банка в список спонсоров войны блокировала выделения траншей на военную помощь для Украины, а также создавала препятствия для принятия 11-го пакета антироссийских санкций.
Однако все же Венгрия пошла на уступки и разблокировала принятие пакета санкций ЕС.
В то же время, в Венгрии заявили, что претензии в отношении Украины не сняты и страна будет продолжать блокировать транши Европейского фонда мира для Украины.