Северная Корея спустя годы смогла улучшить свое положение.

Еще в декабре 2023 года младший научный аналитик некоммерческой исследовательской и аналитической организации CNA Деккер Эвелет заметил нечто необычное на спутниковых снимках международного аэропорта Сунан в Пхеньяне (Северная Корея) — модификацию старого советского транспортного самолета, на который, над крыльями, были установлены силовые пилоны.

Эксперт пришел к выводу, что эти пилоны могут использоваться для крепления радара, что превращает транспортник в воздушную систему раннего предупреждения, способную обнаруживать ракеты и вражеские самолёты на сотни километров. В материале для Foreign Policy он отметил, что вывод подтвердился 27 марта, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел внутреннюю часть самолёта, впервые продемонстрировав публике готовую систему.

Как этот самолет может помочь КНДР

Эти разведывательные возможности, как сообщается, помогут Северной Корее следить за передвижением южнокорейских и американских военных сил на полуострове. В случае нападения самолёт сможет засечь приближающиеся крылатые ракеты задолго до того, как они войдут в северокорейское воздушное пространство.

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Но, возможно, ещё важнее то, что этот самолёт может помочь Северной Корее наконец-то решить технологическую проблему, которая преследует её уже десятилетиями: успешная разработка боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных входить в атмосферу при возвращении к Земле.

Воздушные радары, разработанные ещё в 1950-х, являются стандартной составляющей армий развитых стран, поскольку обеспечивают две ключевые функции. Во-первых, они позволяют лучше обнаруживать вражеские самолёты.

Хотя мощность радара ограничена размерами самолёта, воздушный радар может подниматься на большую высоту и занимать выгодные позиции для отслеживания целей. В отличие от наземных радаров, воздушный не ограничен кривизной Земли, а значит, способен засекать низколетящие цели (например, крылатые ракеты) на гораздо больших расстояниях. Это особенно важно для Северной Кореи с её горным рельефом, который затрудняет обнаружение приближающихся ракет.

Воздушный самолёт раннего предупреждения способен "заглянуть" сверху, давая командованию дополнительное время на реакцию. Такой самолёт также сможет засекать пуски баллистических ракет с южнокорейской территории на гораздо большем расстоянии, чем наземные системы.

Во-вторых, воздушные радары могут быть оснащены передовыми средствами связи, которые позволяют обмениваться данными с другими самолётами в режиме реального времени. Северная Корея использует оставшиеся у неё тактические бомбардировщики как носители крылатых ракет, и самолёт с радаром и средствами связи может оперативно передавать этим бомбардировщикам информацию о целях.

Проблемы, связанные с этой технологией

У Северной Кореи крайне ограниченное количество транспортных самолётов, пригодных для модификации, и пока был произведён только один такой экземпляр. Он не может находиться в воздухе постоянно, а значит, не обеспечит круглосуточное прикрытие. Вероятно, он будет использоваться в кризисных ситуациях или во время военных учений США и Южной Кореи.

Северная Корея ранее не применяла воздушные системы раннего предупреждения. "Неясно, было ли это из-за отсутствия интереса или из-за технической отсталости. Возможно, КНДР ранее считала, что такие системы бесполезны против американского и южнокорейского превосходства в воздухе, но это мнение могло измениться. Также нельзя исключать, что передача технологий из России помогла КНДР преодолеть технические и производственные барьеры — на северокорейских кораблях уже были замечены российские вооружения, что делает это предположение возможным, хотя и недоказанным", - подчеркивает Эвелет.

Межконтинентальные баллистические ракеты КНДР

Также воздушный радар может помочь Северной Корее усовершенствовать её арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Северная Корея пытается создать МБР с 1990-х годов, когда её максимумом было использование устаревших советских разработок. За последние годы страна добилась огромного прогресса и, судя по всему, располагает МБР собственной разработки с доказанными дальностями.

Однако у этих ракет есть проблема: они не доказали свою способность выдерживать повторный вход в атмосферу. Ядерные боеголовки должны быть заключены в термостойкие материалы, чтобы пережить нагрев при вхождении. Пхеньян пока не продемонстрировал, что овладел этой технологией. За последние десять лет Северная Корея провела 14 испытаний МБР, и ни одно из них не доказало, что страна создала работающую систему повторного входа.

Один из главных барьеров — география. МБР имеют дальность свыше 10 000 км, а сама Северная Корея простирается всего на ~1000 км в ширину. Кроме того, запуск в сторону Тихого океана требует пролёта над Японией, что чревато падением обломков и жертвами среди японского населения. Только два из 14 испытаний МБР проходили над Японией, и каждый вызвал панику в Токио.

Поэтому КНДР вынуждена запускать ракеты по укороченной траектории в Японское море — примерно на 10% их реального диапазона. Это далеко от идеальных условий. При нормальной траектории ракета запускается под углом примерно 45 градусов и постепенно возвращается в атмосферу, испытывая умеренный нагрев. При укороченной траектории ракета летит практически вертикально, и боеголовка врезается в атмосферу почти перпендикулярно, подвергаясь экстремальным перегрузкам и температурам.

Это всё равно что учиться отбивать мяч на бейсбольном тренажёре, выставленном на максимальную скорость. Усугубляет ситуацию и то, что Северная Корея, вероятно, не может отслеживать поведение боеголовки при повторном входе. Из-за кривизны Земли наземные станции теряют сигнал, когда ракета опускается ниже примерно 140 км — задолго до того, как войдёт в плотные слои атмосферы. Это означает, что Северная Корея имеет весьма ограничённое представление о причинах сбоев.

Тем не менее это не означает, что северокорейские МБР не представляют угрозы, подчеркивает эксперт. Даже если их боеголовки ненадёжны или неточны, это не исключает возможности их срабатывания.

Но неспособность убедительно продемонстрировать работоспособность этих систем подрывает сдерживающий фактор.

Другие новости о Северной Корее

Ранее УНИАН сообщал, что КНДР испытала баллистические ракеты на экспорт. Как сообщили вооруженные силы Южной Кореи, ракеты пролетели до 800 км и упали в море.

Кроме того, мы рассказывали, что Россия покупает дешевую рабочую силу у КНДР. Количество северокорейских работников в России быстро растет, несмотря на международные санкции.

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