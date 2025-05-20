20 мая в Украине наступает несколько профессиональных праздников.

Наша страна 20 мая поздравляет представителей двух профессий. В мире отмечают важное экологическое событие, а православные верующие в праздник сегодня молятся об исцелении.

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Какой сегодня праздник в Украине

Сегодня отмечается День банковского работника, в который стоит поздравить всех близких, кто работает в банковской сфере. Без этой профессии трудно представить современную экономику.

Менее известный, но такой же важный профессиональный праздник сегодня в Украине - День сурдопереводчика. В нашей стране живут десятки тысяч людей с нарушениями слуха, а из-за войны их станет ещё больше. Для многих из них жестовый язык - основной способ повседневного общения. Сурдопереводчики работают на телевидении, помогают людям с нарушениями слуха учиться или сопровождают их на сделках.

20 мая родились талантливые украинские деятели, среди которых стоит упомянуть художника Николая Мурашко, писателя и киносценариста Ивана Чендея, музыковеда Стефанию Павлишин, писательницу Наталию Сняденко.

Какой сегодня праздник в мире

ООН предложила отмечать 20 мая День пчел, самых важных опылителей растений. Из-за человеческой деятельности и изменения климата их популяция сокращается. Вымирание пчел приведет к экологической катастрофе, поэтому для привлечения внимания к этой проблеме был придуман праздник.

У одной медицинской специальности есть профессиональное торжество 20 мая - праздник День травматолога. По всему миру поздравляют врачей, которые лечат травмы и помогают восстановиться после них.

Если вас интересуют знаменитые именинники этого дня, то внимания достойны писатель Оноре де Бальзак, философ Джон Милл, изобретатель Эмиль Берлинер, поэтесса Сигрид Унсет, актер Джеймс Стюарт, певец Джо Кокер, певица Шер.

Какой сегодня праздник церковный

В новом христианском календаре 20 мая - дата памяти верующих, погибших за Христа - Александра, Астерия и Фалалея. Некоторые православные продолжают жить по старому стилю. В таком случае им стоит помнить, какой сегодня церковный праздник наступает, а именно - день чествования мученика Агафония и Любечской иконы Божьей Матери.

Какой сегодня праздник в народе

Наши далекие предки говорили, что на Фалалея Огуречника можно сажать огурцы, кабачки баклажаны и любые овощи, и они обязательно хорошо уродят. Но, по давним приметам, сажать семена было принято рано и втайне от соседей, чтобы урожай не "сглазили".

Верующие считали, что сегодня праздник, удачный для лечения. Святому Фалалею молились, чтобы исцелил болезни.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

С далеких времен существует поверье, что 20 мая запрещено вредить природе, мусорить, обижать животных, убивать змей. Такие действия навлекут несчастье. Также не стоит обманывать родных, иначе ложь раскроется.

Давние приметы об этом дне предсказывают, каким будет лето:

гремит гром - к грозовому лету;

если громко квакают лягушки, то июнь будет сырым;

утром много росы - к жаре.

По свежим прогнозам погода 20 мая будет дождливой почти во всех украинских областях.

У кого сегодня День ангела сегодня

В новом православном календаре сегодняшний день - именины имён Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, и Сюзанна.

Вам может быть интересно, какой праздник 20 мая наступает по старому стилю. В таком случае стоит поздравить с Днем ангела Акакия, Антона, Давида, Ивана, Иосифа, Михаила, Нила, Семёна и Степана.

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