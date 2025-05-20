Одним из последствий разговора двух президентов стало то, что увеличилась вероятность отказа США от посредничества, что выгодно РФ.

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина увеличилась вероятность того, что США могут отказаться от посредничества в переговорах Украины и РФ, а также стали менее вероятными новые санкции против РФ, пишет ВВС.

Издание напомнило, что после переговоров с Путиным Трамп заявил, что конфликт РФ и Украины "может быть урегулирован только между двумя сторонами", которые, по его мнению, должны "немедленно" начать переговоры. По мнению ВВС, эти высказывания главы Белого дома могут быть признаком того, что "США окончательно покинут стол переговоров".

Позже, говорится, Трамп предположил, что США не придется отходить от посредничества в переговорах между двумя странами, но признал, что у него "красная линия в голове", которую не захотел назвать.

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"Задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать", - сказал он.

ВВС отмечает, что эта его риторика вызывает некоторые вопросы. В частности, если США откажутся от посреднической роли, как это также угрожали ранее вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио, то означает ли это, что США также прекратят любую военную и разведывательную поддержку Украины? Если это так, то Россия со своими большими ресурсами по сравнению с Украиной, которая останется без американской поддержки, приветствовала бы такое решение.

Однако оно не желательно для Украины. Это подчеркивал и президент Украины Владимир Зеленский вечером после разговора Трампа и Путина.

"Для нас всех чрезвычайно важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и стремления к миру", - сказал он.

Кроме того, издание обратило внимание на то, как изменились обещания Трампа по введению санкций против РФ. Он сообщил о возможных новых торговых соглашениях с РФ и экономических инвестициях, считая это соблазном, который может подтолкнуть Путина к мирному соглашению. Зато о новых санкциях в отношении российского банковского сектора и экспорта энергоресурсов, которыми угрожал ранее, он не упомянул.

Результаты переговоров обоих президентов, а также российские масштабные удары по украинским городам показывают, "что любое прекращение огня или мирное соглашение все еще далеко за горизонтом", подытожило издание.

Выводы из разговора Трампа и Путина

В Европе потрясены разговором Путина и Трампа, там опасаются предательства интересов Украины. Лидеры европейских государств считают, что Трамп может заключить сделку с Путиным, которая удовлетворит его максималистские требования и уступит интересы Украины в своей спешке прекратить боевые действия, писало Financial Times.

Издание The Times писало, что надежды на санкции США против РФ стали еще более призрачными, ведь вместо того, чтобы ввести против России сокрушительные санкции, на которые некоторые надеялись, президент США назвал свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "замечательным" и сказал, что Россия имеет "огромную возможность" вести бизнес с США, когда закончится война в Украине,

Телефонный разговор Трампа с Путиным в понедельник не стал прорывом - наоборот, он показал, насколько маловероятным сейчас является прекращение войны в Украине, считает CNN. Когда Трамп после этих переговоров объявил, что Украина и Россия теперь будут вести переговоры "как только они могут" о прекращении огня и, наконец, завершении войны, несмотря на то, что боевые действия продолжаются, он фактически поддержал подход Кремля.

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