Они являются единственной популяцией, которая практикует такую "традицию".

В национальном парке Койба в Панаме, на отдаленном острове Хикарон, исследователи наблюдают глубоко тревожное явление среди диких белоголовых капуцинов: они похищают детенышей другого вида - обезьян-ревунов.

Об этом пишет Interesting Engineering, ссылаясь на группу исследователей. Впервые этот феномен зафиксировали еще в 2022 году, во время просмотра записей с установленных на острове камер видеонаблюдения. На одной из них самец капуцина нес на спине детеныша ревуна.

Исследовательница Зои Голдсборо говорит, что это было настолько необычно, что они решили пересмотреть записи за весь год. Тогда и оказалось, что это не единственный случай - таким образом похитили уже четырех младенцев ревунов, почти во всех случаях их носил невыросший самец, которого прозвали "Джокером":

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"Сначала мы думали, что это может быть усыновление. Однако тот факт, что самец был единственным, был важным кусочком головоломки".

Сначала команда пришла к выводу, что капуцин просто пробовал что-то новое, поскольку эти животные считаются очень любознательными и всегда ищут способы взаимодействовать с окружающим миром. Однако уже через пять месяцев исследователи заметили еще четырех молодых самцов, которые украли детенышей ревуна.

"Полная хронология событий рассказывает нам захватывающую историю одной особи, которая начала случайное поведение, которое с нарастающей скоростью подхватили другие молодые самцы", - рассказал исследователь Брендан Барретт.

За 15 месяцев удалось задокументировать 11 отдельных похищений. Младенцы ревуна цеплялись за животы или спины самцов-похитителей, пока те занимались будничными делами. В большинстве случаев им было меньше четырех недель, и есть свидетельства, что ни один из них не выжил. Несмотря на то, что капуцины не наносили вреда маленьким ревунам, те не имели необходимого для выживания молока.

По мнению исследователей, речь идет о появлении социальной традии или культурной прихоти, которая распространилась на других индивидов. Ее причиной могли стать комфортные условия острова, на котором живут обезьяны - на Хикароне у них почти нет конкурентов:

"Такая "роскошная" жизнь, кажется, создает условия для того, чтобы эти социальные животные были новаторами. Эта новая традиция показывает нам, что потребность не обязательно должна быть матерью изобретения. Для высокоинтеллектуальной обезьяны, которая живет в безопасной, возможно, даже недостаточно стимулирующей среде, может быть достаточно скуки и свободного времени".

Отмечается, что обезьяны-ревуны находятся под угрозой исчезновения на этом острове, поэтому продолжение таких действий со стороны капуцинов может лишь усугубить ситуацию.

Другие интересные исследования поведения обезьян

Ранее в сети публиковали видео из парка Убахара в Бразилии, на котором обезьяны-капуцины пытаются добыть себе пищу с помощью каменного и деревянного орудия.

Также напомним, что обезьяны-ревуны считаются самыми громкими наземными животными в мире. Их голос можно услышать на расстоянии до 5 километров в джунглях. Громкий рев используется преимущественно для маркировки территории, предупреждения конкурентов и координации в пределах группы.

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