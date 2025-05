Люди поделились своим личным опытом, а диетолог только подтвердила их мысли.

Задумывались ли вы о том, чтобы заменить свою ежедневную чашку кофе на зелёный чай — и задавались ли вопросом, изменит ли это что-то? По словам тех, кто уже сделал такую замену, результат оказался настоящим прорывом.

В одном из постов на Reddit несколько человек поделились, что с ними произошло после отказа от кофе в пользу чая. Кроме того, Eat This, Not That обратилось за комментарием к известному диетологу и консультанту по вопросам долголетия Серене Пун.

Больше спокойствия, меньше тревоги, стабильная энергия

"Я чувствую себя спокойнее, тревожности стало меньше", — пишет один пользователь. Другой добавляет, что у него появилась "более стабильная энергия без резкого подъёма и последующего упадка", как в случае употребления кофе. Третий отметил, что теперь его конечности меньше дрожат, также уменьшилась тревожность.

Поддержка веса

По словам Пун, это далеко не все преимущества. "Если вы задумываетесь о замене утреннего кофе на более мягкий ритуал, зелёный чай — отличный выбор", — подчеркивает она, заявляя также о существовании "сильных и научно обоснованных причинах" для такой замены.

Первая из них — поддержка веса. "Зелёный чай естественным образом ускоряет метаболизм благодаря сочетанию катехинов и кофеина. Хотя это не волшебная пилюля, он может мягко поддерживать процесс сжигания жира и контроль веса в рамках здорового образа жизни. Лучше выбирать органический чай, произведённый по принципам честной торговли", — советует она.

Мощная доза антиоксидантов

"Зелёный чай богат катехинами, особенно ЭГКГ (EGCG) — мощным антиоксидантом, который нейтрализует вредные свободные радикалы. Эти соединения поддерживают здоровье клеток, снижают окислительный стресс и даже могут замедлять процессы старения изнутри", — объясняет эксперт.

Защита кожи и сияние

"ЭГКГ не только защищает кожу от повреждений ультрафиолетом, но и поддерживает целостность коллагена и регенерацию кожи. Зелёный чай может облегчить воспалительные кожные состояния, такие как экзема и перхоть, а также способствовать здоровому сияющему виду. Натуральный кофеин и танины в зелёном чае помогают также уменьшить отёчность", — продолжает она.

Поддержка иммунной системы

Кроме того, зелёный чай содержит мощные соединения, стимулирующие иммунитет, включая ЭГКГ, которые снижают воспаление, улучшают работу иммунных клеток и подавляют размножение вирусов и бактерий. Он также благотворно влияет на здоровье кишечника, а это — ключ к устойчивости иммунитета.

Здоровый уровень холестерина

Исследования показывают, что регулярное употребление зелёного чая может снижать уровень ЛПНП (плохого холестерина) и предотвращать снижение ЛПВП (хорошего холестерина). Это делает его разумным выбором в пользу здоровья сердца в ежедневном рационе.

Более спокойная энергия и поддержка нервной системы

Зелёный чай содержит L-теанин — аминокислоту, которая работает в синергии с кофеином, обеспечивая устойчивую умственную концентрацию без дрожи, всплесков кортизола или резких спадов, которые часто вызывает кофе.

"Это прекрасный способ взбодриться, одновременно поддерживая надпочечники и стабилизируя настроение", — заявляет Пун.

Защита мозга и ясность мышления

Благодаря мощным антиоксидантам зелёный чай может поддерживать память, обучение и здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

Он способствует спокойной концентрации и защищает нейроны от окислительного стресса, что важно для снижения риска возрастного снижения когнитивных функций.

Поддержка здоровья полости рта

Зелёный чай естественным образом борется с бактериями, вызывающими кариес, болезни дёсен и неприятный запах изо рта. Он мягче, чем кислый кофе, и способствует более здоровой улыбке — как изнутри, так и снаружи.

Гормональный баланс и уровень сахара в крови

Напоследок стоит рассказать о том, что для женщин, сталкивающихся с гормональными нарушениями, такими как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или избыток эстрогена, зелёный чай помогает снизить воспаление и улучшает чувствительность к инсулину — без резких скачков сахара в крови, которые может вызывать кофе.

