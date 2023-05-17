Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро.
Как передает Reuters со ссылкой на источники в ЕС, Боррель предложил правительствам блока больше средств вложить в так называемый "Европейский фонд мира", который уже выделил около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.
Боррель решил попросить увеличения финансирования фонда, потому что его нынешние средства исчерпываются, а ЕС хочет гарантировать, что там достаточно ресурсов для военной помощи другим странам, в том числе и Украине.
"Мы должны пополнить его. Суть Европейского фонда мира имеет универсальный характер. Он не был задуман для Украины. Он был задуман для любого конфликта, с которым может иметь дело Европейский Союз", – сказал аноним.
Европейский фонд мира - детали
Ранее Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF) на оружие, предназначенное для Украины. Отмечается, что сумма транша составляет 500 миллионов евро, и он должен был быть выплачен в следующий понедельник.
5 мая Совет Евросоюза принял решение о выделении одного миллиарда евро для снабжения ВСУ артиллерийскими боеприпасами из европейского фонда мира.