Боррель решил попросить увеличения финансирования фонда, потому что его нынешние средства исчерпываются.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро.

Как передает Reuters со ссылкой на источники в ЕС, Боррель предложил правительствам блока больше средств вложить в так называемый "Европейский фонд мира", который уже выделил около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.

Боррель решил попросить увеличения финансирования фонда, потому что его нынешние средства исчерпываются, а ЕС хочет гарантировать, что там достаточно ресурсов для военной помощи другим странам, в том числе и Украине.

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"Мы должны пополнить его. Суть Европейского фонда мира имеет универсальный характер. Он не был задуман для Украины. Он был задуман для любого конфликта, с которым может иметь дело Европейский Союз", – сказал аноним.

Европейский фонд мира - детали

Ранее Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF) на оружие, предназначенное для Украины. Отмечается, что сумма транша составляет 500 миллионов евро, и он должен был быть выплачен в следующий понедельник.

5 мая Совет Евросоюза принял решение о выделении одного миллиарда евро для снабжения ВСУ артиллерийскими боеприпасами из европейского фонда мира.