Канцлер рассказал, о чем они говорили.

Европейские страны усилят санкционное давление на Российскую Федерацию, соответствующее решение уже поддержали Соединенные Штаты Америки.

Об этом в микроблоге X сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, Европа и Америка "очень едины" в намерениях тесно сопровождать Украину на пути к прекращению огня и вводить новые санкции против Москвы:

"Это то, о чем мы договорились с президентом США Дональдом Трампом после его переговоров с Путиным".

Тем временем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что они вместе с президентами Украины, Франции и Финляндии, премьером Италии и канцлером Германии имели хороший разговор с Трампом. Во время звонка он сообщил им детали разговора с кремлевским правителем Путиным.

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"Я хочу поблагодарить президента Трампа за его неутомимые усилия, направленные на прекращение огня в Украине. Важно, что США остаются вовлеченными. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении длительного мира в Украине", - написала она в X.

Санкции против России

Напомним, в этом месяце в Киев прибыли лидеры ЕС с призывом с 12 мая прекратить огонь и начать мирные переговоры. Украина согласилась на это, однако в России отказались.

Этот визит должен был стать дипломатической основой для одобрения более жесткого санкционного пакета против Москвы, а также демонстрацией Белому дому, что именно Путин является препятствием на пути к миру.

Однако планы ЕС были сорваны уже через несколько дней, когда Трамп неожиданно поддержал инициативу Путина о начале немедленных мирных переговоров в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина прибыть на переговоры и встретиться лично. Вместо этого Москва отправила в Турцию делегацию низкого уровня.

Сегодня Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским, Путиным и европейскими лидерами. Согласно заявлениям сторон, президент США вообще не упоминал о введении обещанных санкций, а снова уверял, что Москва хочет мира.

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