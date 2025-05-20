Эти морепродукты не оставят вас равнодушными.

Рыба не только вкусна, но и обеспечивает организм легкоусвояемым белком. Различные морепродукты также являются отличным источником важных питательных веществ.

"Белок необходим для целого ряда метаболических процессов в организме, от роста и развития до восстановления мышц. Белок также способствует насыщению и регулированию уровня сахара в крови во время приема пищи. Кроме того, с возрастом белок особенно важен для сохранения мышечной массы и силы", - цитирует магистра биологических наук и доктора медицинских наук Марису Мур издание Good Housekeeping.

При этом сертифицированный консультант по интуитивному питанию Лаура Ю указала, что белок "поддерживает иммунную систему и гормональную функцию, а также сохраняет здоровье кожи и волос".

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Более того, новые исследования показывают, что потребление белка в количестве, соответствующем рекомендуемой диетической норме Министерства сельского хозяйства США (USDA), может способствовать заживлению ран и ускорять метаболизм. RDA составляет 0,8 г белка на килограмм веса вашего тела в день.

"Рыба и морепродукты мощный источник белка, потому что он является полноценным. Это значит, что протеин дает все девять незаменимых аминокислот, которые необходимы организму, но не могут вырабатываться самостоятельно. Большинство видов морепродуктов нежирные от природы и содержат такие полезные вещества, как омега-3 жирные кислоты, витамин D и йод", - объясняет Ю.

Анчоусы

Белок: 28,9 грамма на 100-грамм

"Анчоусы - это вариант с высоким содержанием белка, который популярен в азиатских блюдах, и они определенно являются основным продуктом на моей кухне", - говорит Ю.

Мидии

Белок: 23,8 грамма на 100-грамм

Исследования показали, что мидии содержат фитостеролы, которые могут снижать уровень холестерина, и являются хорошим источником калия.

Лосось

Белок: 22,3 грамма на 100-грамм

"Лосось - отличный источник омега-3, которые, как было доказано, помогают снизить риск хронических воспалений и сердечных заболеваний. Однако уровень белка в разных сортах лосося варьируется, поскольку в некоторых из них содержание жира выше, чем в других", - объясняет Мур.

Сардины

Белок: 24,6 грамма на 100-грамм

"Сардины богаты омега-3 жирными кислотами. Поскольку они особенно богаты омега-3 докозагексаеновой кислотой, или ДГК, сардины могут также помочь поддержать здоровье мозга. Кроме того, мягкие крошечные косточки сардин съедобны и содержат кальций и витамин D, которые помогают поддерживать здоровье костей", - говорит Мур.

Форель

Белок: 20,5 грамма на 100-грамм

"Не такая популярная рыба, как лосось, стальноголовая форель содержит не меньше белка. В форели также гораздо меньше жира, чем в лососе. Так, лосось содержит 13,4 грамма жира в каждой 100-граммовой порции, а форель - чуть меньше 7 граммов. Она также богата витамином D", - говорит Мур.

Скумбрия

Белок: 18,6 грамма на 100-грамм

Скумбрия не только содержит много белка, но и является хорошим источником коллагена.

"Коллаген, содержащийся в таких морепродуктах, как скумбрия, обладает потенциальными антивозрастными свойствами, а также способствует заживлению ран и здоровью костей", - говорит диетолог Сью-Эллен Андерсон-Хейнс.

Сельдь

Белок: 18 граммов на 100-грамм.

Сельдь - это маленькая рыбка, но очень мощная, когда дело доходит до обеспечения организма необходимым белком.

Треска

Белок: 16,1 грамма на 100-грамм

"Треска - отличный источник белка, универсальный, легкодоступный и популярный в ресторанных меню", - говорит Мур.

Морские гребешки

Белок: 12,1 грамма на 100-грамм

Согласно последним исследованиям, этот нежный морепродукт богат глицином и аргинином - двумя очень полезными аминокислотами.

"Аминокислоты - это строительные блоки белка, которые помогают строить и восстанавливать наши клетки и укреплять иммунную систему", - говорит Андерсон-Хейнс.

Консервированный тунец

Белок: 29,1 грамма на 100-грамм

"Неважно, в банке или пакете, в масле или воде, альбакор или желтоперый тунец - это доступный и высокобелковый продукт", - говорит Мур.

Ранее УНИАН писал, что шеф-повара назвали 10 дешевых рыб, которые никогда не стоит покупать.

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