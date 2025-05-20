Определенные колебания на этой неделе еще могут сохраняться из-за атмосферных фронтов с дождями.

Погода в Украине на этой неделе еще остается весенней, но имеет положительные тенденции к потеплению. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о потеплении, которое на этой неделе ожидается в Украине, эксперт отметила, что пока оно будет уже более-менее стабильным.

"Но, скажем так, определенные колебания все равно могут сохраняться. За счет того, что могут поступать атмосферные фронты, с дождями... Дневные максимумы, если там в этот период в какой-то области идет дождь, то конечно, могут быть несколько ниже", - сказала Птуха.

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Впрочем, по ее словам, ощутимого холода пока не ожидается. "Уже такого какого-то опять ощутимого похолодания пока, в ближайшей синоптической перспективе, на этой неделе, не ожидаем", - отметила представительница Гидрометцентра.

Так, рассказала она, ночью в Украине ожидается +4°...+10°, сегодня на юго-востоке, а в четверг - по стране +8°...+14°.

В дневные часы сегодня +12°...+18°, а в течение 21-22 мая - повышение температуры до +19°...+24°.

"Немножко прохладнее будет - это запад: в пределах до +19°... За счет того, что там будет больше осадков: кратковременные дожди, местами - грозы. А юго-восток - наоборот - там будет меньше осадков и больше солнечных прояснений, поэтому там в сторону этих +24° преимущественно даже будет. Может, немного выше", - сказала Птуха.

Она не исключила, что на выходных, за счет прохождения атмосферного фронта, может быть определенное снижение температуры. Впрочем, ночная температура остается постоянной.

"И на следующую неделю снова будет выравниваться температурный фон к тому, который сейчас у нас будет во второй половине недели. Условно, около 20 градусов, скажем так, дневные максимумы", - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода, впрочем ближе к выходным в ряде областей ожидается потепление.

По его данным, в первой половине недели в большинстве областей прогнозируется аномально холодная погода с обильными дождями, которые местами будут сопровождаться грозой и порывистым ветром.

И только с середины недели и ближе к выходным температуры постепенно повысятся, особенно в южных и восточных областях.

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