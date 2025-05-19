Если РФ выдвигает такие требования, она не хочет прекращения огня, отметил президент.

Выводить украинские войска с украинских территорий никто не будет. На этом акцентировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это конституционный долг мой, это обязанность наших военных, защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас есть оккупированные территории из-за агрессии. И никто сдавать свои земли, свои территории, своих людей не будет", – сказал он во время брифинга.

Глава государства отметил, что это неоднократно обсуждалось с президентом Трампом и его командой.

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"Если РФ ставит условия выводить наши войска с нашей земли – значит они не хотят, чтобы было прекращение огня. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать", – констатировал Владимир Зеленский.

РФ требует вывода украинских войск из 4 областей

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между делегациями России и Украины. Хотя провести их предложил российский диктатор Путин, сам он на поездку не решился.

Во время переговоров Россия снова выдвинула ряд абсурдных требований. В частности, украинские войска якобы должны оставить четыре области, которые Россия считает "своими". Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Примечательно, что еще за несколько дней до этих переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что Россия требует слишком много:

"Россия не может рассчитывать на то, что ей дадут территорию, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которые они заложили в тот первоначальный мирный план", – говорил он.

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