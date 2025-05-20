Трамп избежал стратегии давления на Путина, зато Кремль демонстрирует большую радость от этого разговора.

Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным в понедельник не стал прорывом - наоборот, он показал, насколько маловероятным сейчас является прекращение войны в Украине, пишет CNN.

Украина и европейские союзники предлагают 30-дневное прекращение огня для начала переговоров. Россия же настаивает на переговорах по окончательному соглашению - процессе, который может затянуться на месяцы. Это позволяет Москве продолжать наступление и обстрелы гражданских.

После разговора Трамп объявил, что Украина и Россия теперь будут вести переговоры "как только они могут" о прекращении огня и, наконец, завершении войны, - несмотря на то, что боевые действия продолжаются. Таким образом, он фактически поддержал подход Кремля.

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Сомнения в искренности Трампа

Трамп избежал опровержения слов вице-президента Дж. Д. Вэнса о возможном выходе США из процесса:

"Говорю вам, здесь задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать".

Хотя такая риторика может быть элементом давления, учитывая общий скептицизм в отношении поддержки Украины, это не выглядит как блеф. Трамп также дал понять, что США могут отойти от непосредственного участия, предложив Ватикан и Папу Льва в качестве потенциальных посредников.

Позиция экспертов

Бывшая заместитель директора национальной разведки Бет Саннер поставила под сомнение эффективность звонка:

"Мне кажется, что президент, возможно, вообще не пытался давить на Путина. Хорошо, что они имели двухчасовой разговор, но что мы имеем в результате? Путин продолжает выдвигать очень максималистские требования... договоренности об обсуждении рамочных условий для переговоров о будущем мирном соглашении и, возможно, о прекращении огня, которое будет заключено после достижения договоренностей по многим вопросам".

Она подытожила, что Путин получил от звонка Трампа именно то, чего хотел.

Кремль доволен

Россияне прокомментировали разговор с энтузиазмом.

"Скажу вам, что разговоры такой продолжительности случаются редко, когда оба президента... ни один из них не хотел завершить разговор и положить трубку", - сказал помощник президента Юрий Ушаков.

Перед разговором Трамп обещал жесткость, а его советник Стив Уиткофф уверял:

"Президент обладает непревзойденной силой личности... И я думаю, что это будет очень успешный разговор".

Однако рычаги влияния - санкции или военная поддержка Украины - так и не были задействованы. После разговора Трамп, говоря о санкциях, лишь заявил, что "может наступить время, когда это произойдет".

Зеленский отвечает

Президент Владимир Зеленский, который дважды говорил с Трампом в тот день, обнародовал дипломатическое, но противоречивое заявление. Он призвал к санкциям против России, если она не прекратит нападений, и предложил мирные переговоры в нейтральных странах, но с обязательным участием США и Европы.

"Для всех нас крайне важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и стремления к миру, потому что единственный, кто получает из этого выгоду, - это Путин. Это решающий момент. Мир теперь может увидеть, действительно ли его лидеры способны обеспечить прекращение огня и достичь настоящего, длительного мира", - сказал он.

Трамп заявляет, что хочет быть миротворцем:

"Вся моя жизнь похожа на сделки - одну большую сделку".

Но с момента вступления в должность ситуация только обострилась: война в Украине продолжается, а в Газе Израиль начал новое наступление. Трамп похвастался освобождением заложника из Газы, но прекратил активное участие в урегулировании конфликта. Его заявление о прекращении эскалации между Индией и Пакистаном также не подтвердилось.

Все эти войны имеют глубокую историческую подоплеку, и поверхностные усилия Трампа оказываются недостаточными.

Попытки выглядеть влиятельным

"Я считаю, что Путин хочет это сделать... если бы я думал, что президент Путин не хочет с этим покончить, я бы даже не говорил об этом", - заявил Трамп.

Но реальность другая. Путин говорит о "коренных причинах войны", которые включают денацификацию и ограничение суверенитета Украины - требования, которые несовместимы с ее независимостью.

То есть, Путин хочет мира, но только на условиях, которые Украина не могла бы принять, оставаясь независимым государством.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 19 мая американский президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего связался с кремлевским правителем Путиным.

Во время двухчасового разговора они обсуждали прекращение войны и дальнейшее сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

Впоследствии Трамп написал в сети, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны, а условия этого будут обсуждаться между двумя сторонами.

В его заявлении не было ничего об усилении санкций против России, которая неоднократно отказывалась от предложенного им перемирия.

В то же время американские СМИ писали, что Трамп пытается дистанцироваться от мирного соглашения, поскольку обнаружил, что не может прекратить войну в Украине.

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