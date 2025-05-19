У МиГ-23 было и много конструктивных недостатков.

В конце 1960-х годов как ответ на американский F-4 Phantom в СССР разработали свой первый истребитель с крылом изменяемой стреловидности - МиГ-23. Несмотря на инновационность для своего времени, этот истребитель оказался провалом. Такое мнение высказал бывший сержант и уорент-офицер спецназа США, военный эксперт Стив Балестриери в своей колонке для 19FortyFive.

Насколько инновационным был МиГ-23

Он напомнил, что МиГ-23 обладал большей грузоподъемностью и дальностью полета по сравнению с МиГ-21, а также мог перехватывать цели за пределами видимости. Также этот самолет получил усовершенствованный радар и изменяемую геометрию крыла.

Помимо этого МиГ-23 мог похвастаться усиленным шасси, благодаря чему он мог взлетать с коротких взлетно-посадочных полос в удаленных районах. Пилот же благодаря крылу с изменяемой стреловидностью имел больше возможностей для выполнения задач.

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МиГ-23 оснащался турбореактивным двигателем Р-29-300 с тягой 8250 кгс, что позволяло развивать скорость около 2,1 Маха (2572 км/ч).

Советский самолет получил 23-мм пушку ГШ-23Л. Он мог нести шесть ракет класса "воздух-воздух", которые представляли собой смесь боеприпасов ближнего радиуса действия АА-2 "Атолл" или АА-8 "Афид" с инфракрасным наведением, а также ракет средней дальности АА-7 "Апекс", напомнил эксперт.

Балестриери отметил, что МиГ-23 стал первым советским истребителем, на котором была установлена РЛС обзора/сбивания - РП-23 "Сапфир". Также этот самолет впервые во времена СССР оснастили ракетами дальнего радиуса действия.

Главные проблемы МиГ-23

Эксперт подчеркнул, что у МиГ-23 было и много конструктивных недостатков. Тем не менее в СССР выпустили более 5 000 таких самолетов.

Более того, экспортная версия МиГ-23МС оказалась гораздо менее эффективной. В частности, этот самолет получил менее совершенный радар.

Кроме того, эксперт рассказал, что МиГ-23 был сложен в управлении и дорог в обслуживании. Двигатель этого истребителя имел короткий срок службы, из-за чего страны Варшавского договора решили продолжить эксплуатацию более старого МиГ-21 наряду с его преемником.

Помимо этого Балестриери напомнил о том, что негативно о МиГ-23 отзывались многие авиационные аналитики и разведка НАТО. Также у этого самолета довольно скромный послужной список.

"Здесь нет никакой двусмысленности - МиГ-23 может похвастаться длинным, хорошо задокументированным и глубоко позорным послужным списком. Более десятка сирийских истребителей МиГ-23 были сбиты израильскими F-15 и F-16 во время арабо-израильских войн. Иракские истребители МиГ-23 были еще более неудачливы против Ирана во время ирано-иракской войн. Ливийские МиГ-23 регулярно превосходили египетские истребители МиГ-21 во время ливийско-египетской войны, а два таких истребителя были уничтожены двумя американскими F-14 Tomcats во время стычки в Тобруке в 1989 году", - говорил младший научный сотрудник Центра национальных интересов и аспирант Американского университета Марк Эпископос.

Эксперт резюмировал, что "заслуги" МиГ-23 точно описывает тот факт, что этот самолет был выведен из эксплуатации даже раньше, чем МиГ-21.

Что означает аббревиатура советского истребителя "МиГ"

Ранее в SlashGear объяснили, в чем секрет аббревиатуры советского истребителя "МиГ". Оказывается, "МиГ" — это аббревиатура, происходящая от фамилий двух главных конструкторов: авиаконструктора Артёма Микояна и инженера-аэродинамика Михаила Гуревича.

В издании поделились, что в 1939 году, при поддержке Иосифа Сталина, они создали самостоятельное конструкторское бюро, специализирующееся на разработке военных самолётов. Их первым совместным проектом стал истребитель МиГ-1, где "М" обозначает Микояна, "Г" - Гуревича, а буква "и" - союз "и". Таким образом, "МиГ" - это аббревиатура, символизирующая союз двух пионеров советской авиации.

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