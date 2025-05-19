Одним из самых безопасных и современных современных самолетов в мире считается Airbus A350.

В 2024 году было совершено более 40 миллионов регулярных рейсов, и это на 10,4% больше, чем в 2023 году. Самолеты остаются не только самым безопасным видом транспорта, но и одним из самых быстрых.

Но время от времени случаются и аварии. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), за последние 5 лет средний показатель снизился до одной аварии на 810 000 рейсов, пишет Slashgear.

Компания Boeing на протяжении десятилетий публикует ежегодный отчет о безопасности полетов, где собраны данные обо всех инцидентах и несчастных случаях с коммерческими авиалиниями, начиная с 1959 года. На основе этих данных был составлен список из 10 пассажирских самолетов с наихудшими показателями безопасности, исходя из количества погибших пассажиров.

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10. Airbus A350

Airbus A350 считается одним из самых безопасных и самых современных современных самолетов в мире. На сегодняшний день Airbus A350 зафиксирована лишь одна авиакатастрофа со смертельным исходом с участием этого самолета. Произошла она 2 января 2024 года, когда самолет авиакомпании Japan Airlines столкнулся с самолетом японской береговой охраны. Тогда погибли пять из шести членов экипажа на борту DHC-8. В то же время коэффициент аварийности со смертельным исходом составляет 0,59, что является одним из самых низких показателей в истории коммерческой авиации.

9. Airbus A300

Самолеты семейства А300 были участниками многочисленных авиакатастроф. Одной из самых известных была авария рейса 140 авиакомпании China Airlines. Тогда Airbus A300B разбился из-за потери управления, погибли 249 пассажиров и 15 членов экипажа.

Согласно официальным данным от Boeing, частота аварий Airbus A300 с гибелью пассажиров составляет 0,63.

8. British Aerospace 146 и Avro RJ-70/-85/-100

Самолеты British Aerospace (BAe) 146 и Avro RJ-70/-85/-100 принадлежат к одному семейству.

Согласно официальным данным компании Boeing, потери корпуса самолетов BAe 146 и Avro RJ составляют 0,66 аварий на миллион вылетов. В многочисленных авариях "засветился" BAe 146. Худшей была катастрофа, которая произошла в 1993 году в аэропорту Иньчуань. Тогда погибли 55 человек.

7. Boeing 727

Одна из самых ужасных аварий с участием Boeing 727 произошла 31 марта 1986 года. Рейс 940 авиакомпании Mexicana вспыхнул в воздухе и упал вблизи Лас-Месаса. Все 167 пассажиров и члены экипажа погибли.

Частота аварий самолета 727 со смертельным исходом составляет 0,72.

6. McDonnell Douglas DC-9

DC-9 соединял меньшие города с крупными мегаполисами. И хотя он был влиятельным самолетом в пассажирских перевозках, DC-9 также получил печальную славу из-за нескольких авиакатастроф.

Одной из худших стала авария 1969 года. Тогда в воздухе столкнулись самолет DC-9 авиакомпании Allegheny Airlines и самолет Piper PA-28 Cherokee. В результате аварии погибло 83 человека.

По данным Boeing, DC-9 имеет частоту повреждения корпуса со смертельным исходом 0,77 на миллион вылетов. Такие цифры ставят его в один ряд с пассажирскими самолетами с наихудшими показателями безопасности.

5. Boeing 737-100/200

Boeing 737 – один из лучших реактивных самолетов Boeing. Самолеты семейства 737 выполнили более 231 миллиона полетов и облетели земной шар примерно 6,8 миллиона раз.

И хотя Boeing 737 по праву считается иконой неба, несколько крупных аварий затмили успехи. Некоторые крупные компании даже приняли решение изъять его из своего парка пассажирских самолетов.

"Среди самых известных инцидентов – смертельные катастрофы в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. Оба инцидента привели к гибели всех пассажиров и членов экипажа на борту", – говорится в материале.

Согласно данным Boeing, 737-100/200 имеет коэффициент повреждения корпуса 0,87.

4. McDonnell Douglas DC-10/Boeing MD-10

DC-10 имеет проблемную историю с безопасностью, но считается одним из лучших самолетов эпохи триджетов.

Одним из трагических инцидентов, связанных с этим самолетом, стала самая смертоносная авиакатастрофа в Америке. Речь идет об аварии рейса 191 авиакомпании American Airlines. Самолет потерял двигатель вскоре после взлета, и борт разбился всего через 30 секунд после поднятия в воздух. Тогда погибли все 271 пассажир и члены экипажа, которые находились на борту, а также двое наземных работников.

Согласно официальным данным Boeing, частота аварий с гибелью людей составляет 1,28 на миллион вылетов.

3. McDonnell Douglas MD-11

MD-11 был разработан как модернизированная версия самолета McDonnell Douglas DC-10. Сегодня его основными операторами являются FedEx Express, UPS Airlines и Western Global Airlines.

Самой известной из аварий этих самолетов была катастрофа вблизи Галифакса, Канада, которая произошла 2 сентября 1998 года. Тогда самолет упал в море из-за отказа бортовой электрической системы. Все 229 пассажиров погибли.

По статистике от Boeing, частота аварий MD-11 со смертельным исходом составляет 1,56 на миллион вылетов. Таким образом этот самолет оказался на третьем месте среди пассажирских самолетов с наихудшими показателями безопасности.

2. Airbus A310

А310 получил известность благодаря своей универсальности как грузового, так и пассажирского самолета.

Но он фигурировал в нескольких серьезных инцидентах. Один из таких произошел 30 января 2000 года, когда самолет Airbus A310 упал в море вскоре после взлета из аэропорта Абиджана в Кот-д'Ивуаре. Тогда выжить удалось 10 людям, еще 169 человек погибли.

Сейчас Airbus A310 занимает второе место по уровню безопасности среди пассажирских самолетов: частота повреждений корпуса со смертельным исходом составляет 1,89 на миллион вылетов.

1. Fokker F-28 Fellowship

Производство этих самолетов закончилось в 1987 году, однако несколько Fokker F-28 все еще используются аргентинскими ВВС.

Самой страшной катастрофой с участием Fokker F-28 стала авария 1981 года вблизи нидерландского города Моердейк. Все 17 человек на борту тогда погибли.

В отчете Boeing Fokker F-28 Fellowship имеет худший показатель безопасности среди пассажирских самолетов с частотой аварий со смертельным исходом 2,31 на миллион вылетов.

Напомним, ранее мы рассказывали об уникальном аэропорту, где самолеты приземляются прямо на пляж. Этот аэропорт имеет только один внутренний рейс, который выполняется дважды в день.

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