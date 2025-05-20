На столе у российского диктатора нет реальной карты боевых действий, а генералы докладывают, о куче захваченных населенных пунктов при том, что "захватили" два дома.

Российский диктатор Владимир Путин верит в эффективность летнего наступления РФ поскольку не имеет правдивой информации о реальной ситуации на поле боевых действий, генералы ему врут. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

"Путин живет в информационном пузыре, в такой теплой ванне, где генералы ему время от времени говорят о том, что они взяли кучу населенных пунктов. На самом деле это 2-3 домика без людей вообще. Что они выбили украинцев из Курской области, что выбили из Белгородской области. То есть я думаю, что на столе у него нет реальной карты боевых действий. И поэтому он делает выводы из того, о чем ему говорят", - сказал Жирохов.

Он отметил, что в странах тоталитарных режимов генералы и вообще приближенные к диктатору люди боятся приносить ему плохие новости.

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"Они боятся открыть глаза диктатору на реальную ситуацию, потому что первое, что будет сделано, - это будут репрессии против того человека, который будет пытаться это сделать. Мы это знаем из истории, мы помним, что и у русских, и у восточных всех правителей те, кто приносит плохие новости, получают первый кнут, или их вообще "казнят", - прокомментировал Жирохов.

Как сообщал УНИАН, ранее Кирилл Сазонов, политолог, военнослужащий Вооруженных сил Украины отмечал, что президент России Владимир Путин верит в большое летнее наступление своих захватнических войск на Украину и захват хотя бы Донецкой области. Именно поэтому кремлевский диктатор сейчас тянет время с переговорами о мире.

В свою очередь издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что российский лидер уверен, что его войска смогут прорвать оборону Украины до конца года и взять под полный контроль четыре региона, на которые он претендует для России. Но уверенность Путина в перспективах России на поле боя расходится с оценками Запада, пишут журналисты.

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко отметил, что российский диктатор намерен летом наступать на фронте, а не договариваться о прекращении огня. По его словам, Путин стремится вести войну, чтобы разрушать и другие украинские города, убить еще десятки тысяч наших граждан.

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