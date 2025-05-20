Страны требуют у Израиля прекратить военные действия и немедленно разрешить доставить в Газу гуманитарную помощь.

Канада, Великобритания и Франция призвали Израиль прекратить военные действия в Газе и немедленно разрешить доставить туда гуманитарную помощь и пригрозили введением ответных санкций. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран на сайте правительства Канады.

"Мы решительно выступаем против расширения военных операций Израиля в Газе. Уровень человеческих страданий в Газе является невыносимым. Вчерашнее заявление о том, что Израиль разрешит доставку базового количества продуктов питания в Газу, является абсолютно недостаточным. Мы призываем правительство Израиля прекратить свои военные операции в Газе и немедленно разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу", - говорится в обращении.

Страны также призвали ХАМАС "немедленно освободить остальных заложников, которых они так жестоко удерживают с 7 октября 2023 года". В заявлении подчеркивается, что упомянутые страны "всегда поддерживали право Израиля защищать израильтян от терроризма, но эта эскалация является абсолютно непропорциональной".

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"Мы не будем стоять в стороне, пока правительство Нетаньяху (Беньямин Нетаньяху - премьер-министр Израиля, - ред.) совершает эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит возобновленное военное наступление и не отменит ограничения на гуманитарную помощь, мы примем дальнейшие конкретные меры в ответ", - говорится в заявлении.

Также Канада, Великобритания и Франция отметили, что выступают "против любых попыток расширения поселений на Западном берегу" и что "Израиль должен прекратить строительство поселений, которые являются незаконными и подрывают жизнеспособность палестинского государства и безопасность как израильтян, так и палестинцев".

"Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры, включая целенаправленные санкции", - отмечается в обращении.

Новое наступление Израиля в Газе

Как сообщал ранее УНИАН, Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа под названием "Колесницы Гидеона", целью которого является освобождение заложников и уничтожение ХАМАСа. В армии Израиля отметили, что войска Южного командования будут продолжать действовать "для защиты израильских граждан и реализации целей войны". Израильские официальные лица заявили, что наступательная операция проводится для того, чтобы "завоевать" Газу, удержать территорию, переместить палестинцев на юг анклава, нанести удар по ХАМАСу, а также не дать террористам взять под свой контроль поставки гуманитарной помощи.

США пригрозили лишить Израиль военной и экономической помощи, если страна не остановит войну в секторе Газа. "Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну". Политически, как и в прошлом, у Нетаньяху есть способ сделать это, имея большинство в Кнессете и в Израиле, но у него нет политической воли", - заявил собеседник издания The Washington Post.

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