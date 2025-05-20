Американский президент подчеркнул, что для более точных выводов по этому поводу ему нужно некоторое время.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к прекращению огня, но нужно время, чтобы оценить усилия Киева для достижения мира. Об этом Трамп во время мероприятия в честь правоохранительных органов в Овальном кабинете Белого дома.

"Я сказал: украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам", - заявил Трамп.

На уточняющий вопрос, делает ли Украина достаточно для достижения мира, американский президент ответил, что ему нужно время для более точных выводов.

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"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский - сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, то, что там происходит. Я думаю, что он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему", - отметил Трамп.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 19 мая американский президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего связался с кремлевским правителем Путиным.

Во время двухчасового разговора они обсуждали прекращение войны и дальнейшее сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

Впоследствии Трамп написал в сети, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны, а условия этого будут обсуждаться между двумя сторонами.

В его заявлении не было ничего об усилении санкций против России, которая неоднократно отказывалась от предложенного им перемирия.

В то же время американские СМИ писали, что Трамп пытается дистанцироваться от мирного соглашения, поскольку обнаружил, что не может прекратить войну в Украине.

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