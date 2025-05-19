Во вторник, 20 мая, украинцев ждет нестабильная погода с довольно низкой температурой, дождями и грозами. Местами осадки будут сильными. Столбики термометров практически по всей стране покажут +14°...+17°, только на крайнем востоке потеплеет до +21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +16°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +15°, небольшой дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, дождь, ночью +7°, днем +18°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°, ливень.
- В Тернополе 20 мая ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°, ливень.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.
- В Виннице завтра будет +8°...+14°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире во вторник ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+16°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +10°...+14°, дождь.
- В Одессе 20 мая - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +11°, днем +16°, небольшая облачность, гроза.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +18°, небольшая облачность, дождь с грозой.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +10°, днем +15°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +11°...+14°, ливень.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, дождь, температура ночью +10°, днем +16°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +11°, днем +19°, дождь.
20 мая - праздник, приметы погоды
20 мая – Купальница. Крестьяне в этот день купали лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.