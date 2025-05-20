Мирное соглашение Трампа и Путина обречено, - обозреватель The Telegraph

Пока что именно Путин диктует условия будущего мира, а Трамп демонстрирует отсутствие действенной стратегии общения с диктатором.

Несмотря на громкие заявления о стремлении к миру, телефонный разговор президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным не принес никакого прорыва. Мир увидел лишь очередную паузу - иллюзию переговоров без результата. Об этом пишет научный сотрудник Defense Priorities Даниэль ДеПетрис для The Telegraph.

Прорыва не произошло

"Президент четко заявил, что Соединенные Штаты не собираются сдаваться. Мы хотим увидеть результаты", - прокомментировал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Однако результатов почти не было. Трамп, по словам Вэнса, должен был проверить, действительно ли Москва заинтересована в прекращении войны. Зато единственная конкретика - обещание продолжать переговоры.

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На своей платформе Truth Social Трамп написал: "Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, прекращении войны". Эти слова вызвали больше скепсиса, чем надежды. Комментаторы не скрывали разочарования.

"Разговор Трампа и Путина никогда не имел целью привести к дипломатическому прорыву. Ожидать иного было бы по меньшей мере наивно, а крайне по-идиотски", - отмечает ДеПетрис.

Сам Трамп, похоже, также все больше осознает провал своих усилий. Он не признает этого открыто, но все меньше выглядит как человек, контролирующий ситуацию.

Ожидания, что Трамп выступит жестко - выдвинет ультиматум Кремлю, угрожая новыми санкциями - не оправдались. ДеПетрис пишет:

"Трамп доказал, что не решается делать с Путиным что-то, что могло бы пошатнуть дипломатическую лодку".

Путин, со своей стороны, заявил о готовности обсуждать мирное соглашение. Но дальше слов дело не сдвинулось.

Что дальше?

"Соглашение только о продолжении переговоров - это очень низкая планка", - отмечает ДеПетрис. Реальные разногласия остаются нерешенными: будущее украинских территорий, статус армии, гарантии безопасности, отношения с НАТО. Эксперт подчеркнул, что ни одна из сторон на самом деле не сдвинулась ни на шаг.

Вопрос "что дальше?" остается без ответа. Имеет ли Трамп план Б на случай провала переговоров? Если нет, ему придется искать его срочно. Выбор узок: либо возвращение к политике Байдена с военной поддержкой Украины и усилением санкций, либо отступление из процесса и передача инициативы европейцам.

ДеПетрис подытожил:

"Первый вариант будет популярным на Западе, но станет рецептом для новой войны. Второй вызовет крики праведного негодования, но все же более морально оправдан, чем навязывание Зеленскому мирного соглашения, которое он не поддерживает".

Переговоры Трампа и Путина

Как сообщал УНИАН, 19 мая американский президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего связался с кремлевским правителем Путиным.

Во время двухчасового разговора они обсуждали прекращение войны и дальнейшее сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

Впоследствии Трамп написал в сети, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны, а условия этого будут обсуждаться между двумя сторонами.

В его заявлении не было ничего об усилении санкций против России, которая неоднократно отказывалась от предложенного им перемирия.

В то же время американские СМИ писали, что Трамп пытается дистанцироваться от мирного соглашения, поскольку обнаружил, что не может прекратить войну в Украине.

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