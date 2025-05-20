Трамп построил мирный план по Украине на трех иллюзиях, - WP

Посадоци в Киеве верят, что шанс на успех переговоров есть - при условии четкой поддержки Запада.

Мирная инициатива президента США Дональда Трампа по Украине базируется на трех иллюзиях. Все они являются ложными, пишет The Washington Post.

Первая иллюзия - убеждение, что диктатор Владимир Путин хочет мира.

На самом деле российский лидер продолжает стремиться к победе, под которой понимает возвращение Украины под контроль Москвы. Война продолжается, несмотря на масштабные потери РФ и неспособность достичь военных целей даже в пределах Донбасса.

Вторая иллюзия - вера Трампа в экономический потенциал России для США.

Бывший президент называет РФ "золотой жилой", но, как отмечают экономисты, это страна с коррумпированной, сырьевой экономикой, которая приходит в упадок. Зато Украина, несмотря на проблемы, демонстрирует потенциал для технологического развития - особенно в оборонном секторе.

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Третья иллюзия - попытки принудить Украину к капитуляции.

Трамп считает, что Киев не имеет "карт в руках", однако ключевым активом Украины является решительная поддержка со стороны Европы. В ответ на угрозу РФ, европейские страны активизируют военную подготовку и не допустят "плохой сделки" для Киева.

Украинские чиновники, с которыми общался WP, считают, что шанс на успех переговоров есть - при условии четкой поддержки Запада. Но готовятся и к провалу инициативы Трампа, если тот не будет готов к длительному и сложному процессу.

"Мир - это не быстрый переворот, а стратегическое строительство", - отмечает WP, цитируя Генри Киссинджера.

В случае провала инициативы, США могут потерять влияние, а Трамп - политическую репутацию.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, 19 мая американский президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего связался с кремлевским правителем Путиным.

Во время двухчасового разговора они обсуждали прекращение войны и дальнейшее сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

Впоследствии Трамп написал в сети, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны, а условия этого будут обсуждаться между двумя сторонами.

В его заявлении не было ничего об усилении санкций против России, которая неоднократно отказывалась от предложенного им перемирия.

В то же время американские СМИ писали, что Трамп пытается дистанцироваться от мирного соглашения, поскольку обнаружил, что не может прекратить войну в Украине.

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