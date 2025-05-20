Отмечается, что бизнесу придется адартипроваться.

Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину усугубило демографические проблемы - сокращение населения, снижение рождаемости, старение, миграцию. Бизнесу придется адаптироваться к ситуации.

Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в анализе для Forbes отметила, что бизнес должен пересматривать подходы к инклюзии, найму и управлению персоналом.

В частности, она указала, что из-за полномасштабного вторжения за границу выехали миллионы трудоспособных украинцев. По данным НБУ, количество трудоспособного населения сократилось более чем на четверть.

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При этом, по оценкам Института демографии, коэффициент рождаемости в Украине - 0,9 ребенка на женщину, а норма для восстановления - 2,2. Учитывая ситуацию, тренды будут задавать нынешние 35-44-летние, а количество молодежи будет уменьшаться.

По словам Марчак, в стране еще есть резервы рабочей силы - это люди экономически активного возраста, которые по разным причинам не вовлечены в рынок труда.

"Самые большие группы - внутренне перемещенные лица (ВПЛ), люди с инвалидностью, опытные кандидаты в возрасте 50-55+, а также студенты, пенсионеры, ветераны", - напомнила чиновница.

Таким образом, бизнесу придется привыкнуть к росту среднего возраста сотрудников.

Безработица в Украине - последние новости

Через три года полномасштабного вторжения рынок труда восстановился на 93%. В начале 2025 года количество соискателей работы и откликов от них едва ли не самое большое с начала периода дефицита кадров, начавшегося летом 2023 года.

При этом в Центре экономической стратегии указали, что по итогам 2024 года средний уровень безработицы уменьшился до 14,3%. В 2023 году уровень безработицы составлял 17,4%, а в 2022-м - 18,5%.

Дефицит кадров обострил конкуренцию между работодателями, что стимулировало рост реальных зарплат, даже в сравнении с довоенным периодом.

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