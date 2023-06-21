Венгрия поддержала новые санкции, но заявила, что отложит свои претензии до более удобной ситуации.

Страны Евросоюза сегодня согласовали 11-й пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, который, в частности, устраняет возможности обхода ограничений с помощью других стран и компаний.

Как отмечает Reuters, данный пакет готовился с апреля, но его принятие задерживалось из-за возражений Венгрии и Греции по поводу включения Украиной некоторых из их компаний в список спонсоров войны.

Как отмечает издание, Украина исключила пять греческих судоходных компаний из этого списка, заручившись поддержкой Афин в отношении пакета.

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Новые санкции поддержала и Венгрия, даже несмотря на то, что ее банк OTP остался в украинском списке, однако заявила, что отложит свои претензии до более удобного случая.

Так, по заверениям дипломатов, страна вернется к этому вопросу, в частности, во время обсуждения нового транша ЕС для Украины из Европейского фонда мира.

11-й пакет санкций ЕС - что известно

В среду, 21 июня, послы ЕС в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций, направленный на противодействие обходу санкций со стороны других стран и компаний.

Отмечалось, что одним из основных нововведений стало введение ограничений на продажу чувствительных товаров и технологий двойного назначения третьим странам, которые потенциально могли бы продать их России.

Над этим пакетом ЕС работал с апреля, однако принятие пакета постоянно откладывалось. В частности, его тормозила Венгрия из-за внесения их OTP банка в список международных спонсоров войны.

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