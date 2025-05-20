Диктатор дал четко понять, что играет по собственным правилам, а роль Трампа в этом не имеет большого значения.

Президент России Владимир Путин во время недавнего телефонного разговора с Дональдом Трампом фактически дал понять: одобрение или поддержка со стороны США ему не нужны. Все больше признаков свидетельствует о том, что Россия ведет свою игру независимо от Вашингтона - и, похоже, на ее условиях, пишет CNN.

Трамп дистанцируется

После разговора с Трампом Путин в очередной раз подчеркнул свою давно устоявшуюся версию причин войны: якобы вина лежит на слишком быстром расширении НАТО.

Тем временем в США все отчетливее слышны голоса в пользу дистанцирования от конфликта. "Это не наша война", - заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, фактически поставив под сомнение дальнейшее участие США в поддержке Украины. Он подчеркнул: если Россия не предпримет шагов к мирному соглашению, Соединенные Штаты могут выйти из дипломатического процесса и прекратить помощь Киеву.

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После звонка с Путиным риторика Дональда Трампа изменилась. Если пять дней назад он изображал себя как посредника, готового организовать переговоры между Владимиром Зеленским и Путиным в Турции, то теперь лишь ограничился общим призывом: "Украина и Россия должны разговаривать напрямую, как только они могут". Местом переговоров он даже предложил Ватикан, что лишь подчеркивает готовность США отойти на второй план.

Путин стремится завоевывать

Последние события наглядно демонстрируют: Путин не видит в США рычага, способного повлиять на его стратегические планы. Кремль годами формировал в сознании россиян нарратив о войне не только с Украиной, а со всем Западом, включая НАТО и США. Период президентства Трампа считался возможностью немного ослабить санкционное давление. Но даже в этом случае российское руководство не меняет главной установки: война является экзистенциальной и должна завершиться на российских условиях.

Вашингтон, в свою очередь, имеет ограниченные возможности влияния. С одной стороны, США могут усилить санкции - в том числе "вторичные", как предлагал Трамп, - но это риск испортить отношения с Индией, Китаем и другими ключевыми странами. С другой - ослабление санкций без поддержки Европы вряд ли сработает.

Геополитическая логика политики Трампа МAGA не предполагает глубокого вовлечения в войну без четких выгод. CNN пишет:

"Путин ничего не покупает; он стремится завоевывать и брать. Трампу нечего продавать, кроме поддержки Соединенными Штатами своих традиционных союзников. Путин и Трамп никак не могут одновременно победить и сохранить свой статус".

В 2025 году Украина остается в центре мрачной перспективы. Европа, несмотря на усталость и внутренние вызовы, вынуждена объединяться перед российской угрозой, ведь только общий фронт может заставить Москву изменить цели.

Между тем США, похоже, делают шаг назад. Возможно, как итог этой новой фазы, Трамп признал, что "Путин на самом деле не стремится к его одобрению или преданности". И если так, то Америка также признает пределы своего влияния и отдает мирное соглашение, которое может стать важнейшим с 1940-х годов, на откуп дипломатии Ватикана.

О чем договорились Трамп и Путин - детали разговора

Как сообщал УНИАН, 19 мая американский президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего связался с кремлевским правителем Путиным.

Во время двухчасового разговора они обсуждали прекращение войны и дальнейшее сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

Впоследствии Трамп написал в сети, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны, а условия этого будут обсуждаться между двумя сторонами.

В его заявлении не было ничего об усилении санкций против России, которая неоднократно отказывалась от предложенного им перемирия.

В то же время американские СМИ писали, что Трамп пытается дистанцироваться от мирного соглашения, поскольку обнаружил, что не может прекратить войну в Украине.

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