Зеленский попросил Трампа обсудить возможность проведения российско-украинского саммита в его присутствии.

Перед сегодняшним звонком российскому диктатору Владимиру Путину президент США Дональд Трамп спросил у президента Украины Владимира Зеленского, что им следует обсудить. В ответ на это украинский лидер попросил поговорить с главой Кремля о 30-дневном прекращении огня. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Отмечается, что Зеленский также попросил Трампа обсудить возможность проведения российско-украинского саммита в его присутствии. По словам источников, между президентами Украины и США должен был состояться еще один телефонный разговор.

В своей соцсети Truth Social Трамп поделился, что его разговор с Путиным длился два часа. По его словам, диалог прошел очень хорошо.

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Президент США заверил, что Украина и Россия немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны. Он подчеркнул, что условия будут обсуждаться между двумя сторонами.

"Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда закончится эта катастрофическая "кровавая баня", и я с этим согласен. У России есть огромные возможности для создания огромного количества рабочих мест и богатства... Точно так же и Украина может стать большим бенефициаром торговли в процессе восстановления своей страны. Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно", - добавил президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что уже позвонил Зеленскому после разговора с Путиным. По его словам, он также сообщил детали председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу.

Разговор Трампа с Зеленским и Путиным - важные новости

Ранее "ТСН" в эфире телемарафона сообщала, что президент США Дональд Трамп перед разговором с российским диктатором Владимиром Путиным сначала позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Отмечается, что Трамп и Зеленский, в частности, обсудили конкретные шаги, необходимые для завершения полномасштабной войны.

Кроме того, Трамп после разговора с Путиным заявил, что их диалог прошел "очень хорошо". Он заверил, что Украина и РФ "немедленно" начнут переговоры.

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