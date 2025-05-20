В Украине объявлен І уровень опасности.

В Украине на сегодня, 20 мая, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, во многих областях сегодня будут греметь грозы.

"20 мая днем в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях грозы", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Во вторник, 20 мая, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В западных и северных областях осадки будут местами. В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях днем грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Днем воздух прогреется до +12°...+17°, а в Карпатах столбики термометров покажут +5°...+10°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируется кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области +12°...+17°, а в Киеве воздух прогреется до +15°...+17°.

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